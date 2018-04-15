محمد بن حليس: طريق خورفكان يعزز النمو الاقتصادي والعمراني

الشارقة 24:

أعرب سعادة محمد عبد الله بن حليس الكتبي، رئيس المجلس البلدي لمنطقة البطائح، عن خالص الشكر والعرفان لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لاهتمام سموه بالإنسان والمكان، وعطاء سموه الذي لا ينضب، مشيداً بمشروع طريق خورفكان الشارقة، الضخم، والذي يعزز النمو الاقتصادي للإمارة، ويفتح الآفاق أمام التطور العمراني والسياحي ويقرب المسافات، ويزيد من تواصل المجتمع بأمان وسلامة.

وثمن الكتبي، مكارم صاحب السمو حاكم الشارقة، لأهالي خورفكان في توفير الحياة الكريمة لهم، ومكرمة سموه برفع رواتب موظفي حكومة الشارقة، من غير المواطنين، بنسبة 10 % بأثر رجعي من شهر يناير، لتعزيز الاستقرار الوظيفي والسعادة المجتمعية لهم، ولأسرهم، ودفعهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء.