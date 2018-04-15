سيف الشامسي: طريق خورفكان الجديد مكرمة سخية من حاكم الشارقة لأبنائه

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

توجه اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، بالشكر والعرفان، إلى مقام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على افتتاح سموه لطريق الشارقة خورفكان.

وأضاف اللواء الزري: أبارك لأهالي المنطقة الشرقية على وجه العموم، ولسكان خورفكان بصفة خاصة، هذا الإنجاز الذي سيساهم بشكل كبير في دعم حياتهم الكريمة؛ وهذا دليل على اهتمام صاحب السمو حاكم الشارقة، بكافة مناحي الحياة لأبناء شعبه.

مشيراً إلى أن هذا المشروع سيسهل عملية الانتقال من الشارقة إلى خورفكان، وبالعكس متمنياً السلامة للجميع.