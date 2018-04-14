سلطان يعقوب المنصوري: طريق خورفكان يحول الحلم لواقع ملموس

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

رفع سعادة سلطان يعقوب المنصوري، أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لما أعلنه سموه من مكرمات سخية شملت الجميع.

وأكد المنصوري لـ "الشارقة 24"، أن تدشين صاحب السمو الحاكم، لطريق خورفكان-الشارقة، يحول حلماً طالما انتظره أهالي خورفكان، إلى واقع ملموس، سيكون له بالغ الأثر على المواطنين والمقيمين على حد سواء.

وأضاف أن الطريق الجديد، يختصر الوقت في الرحلة بين المدينتين إلى 45 دقيقة فقط، وهو ما يخفف عبء التنقل، ويحقق مزيداً من الربط الجغرافي، والتنمية الاقتصادية والسياحية.

واعتبر مدير الديوان الأميري بخورفكان، أن صاحب السمو الحاكم، غمر الجميع بفيض من مكارمه السخية، بإعلانه زيادة رواتب موظفي حكومة الشارقة، من غير المواطنين، والتكفل بالقيمة الإيجارية لنحو 300 أسرة مواطنة بمدينة خورفكان، لحين بناء مساكن لهم.

وفي الختام، أشاد المنصوري بمشروع استراحة سد الرفيصة، والتي افتتحها أيضاً صاحب السمو الحاكم، واصفاً إياها بالمعلم السياحي المهم، والمتنفس الجاذب للأهالي في منطقة فائقة الجمال.