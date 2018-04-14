طارق بن خادم يفتتح معرض "مهنتي منذ القدم" بكلباء

الشارقة 24:

افتتح سعادة الدكتور طارق سلطان بن خادم، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية بالشارقة، معرض "مهنتي منذ القدم" للمتدربين ميدانياً من أبناء مدينة كلباء، خريجي برنامج الإرشاد السياحي الدفعة الأولى، وذلك بالتنسيق مع معهد الشارقة للتراث في القرية التراثية بمدينة كلباء.

واطلع طارق بن خادم على قدرات وإبداعات المتدربين في مجال الإرشاد السياحي بصفة عامة، وفي مجال التراث بصفة خاصة، مشيداً بالنجاح الذي تحقق من بداية توجيه الطلبة لدراسة التخصصات المطلوبة لوظائف السياحة في مدينة كلباء.

ثم قام بتكريم المتدربين، مؤكداً أن من خطط الدائرة المستقبلية هو زيادة عدد المؤهلين في المجالات التخصصية التي يتطلبها سوق العمل، وتقديم كافة سبل الدعم والتشجيع لهم للعمل في مجالات العمل كافة بتميز وريادة.

وتقدم بالشكر إلى معهد الشارقة للتراث بفرع مدينة كلباء على تنظيم المعرض، وفتح فرص التدريب لأبناء مدينة كلباء لتأهيلهم وإعدادهم وإكسابهم الخبرة في مجال التراث، كما شكر أيضاً المتدربين لمثابرتهم ونتائجهم المتميزة وإبداعاتهم في هذا المجال، متمنياً لهم التوفيق في خدمة الوطن.