خليفة الطنيجي: حاكم الشارقة حريص على توفير ركائز العيش الكريم لأبنائه

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

ثمن سعادة المهندس خليفة الطنيجي، عضو المجلس التنفيذي، رئيس دائرة الإسكان، جهود صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وحرصه على توفير ركائز العيش الكريم للأهالي والمقيمين في إمارة الشارقة.

وأكد الطنيجي في تصريح لـ "الشارقة 24"، أن هذا اليوم يحمل الكثير من معاني البهجة والسرور لأهالي إمارة الشارقة عموماً، وأهالي خورفكان خاصة؛ مباركاً افتتاح آخر أنفاق طريق خورفكان-الشارقة، في يوم حمل فيه صاحب السمو الحاكم، الكثير من البشارات والمكرمات، التي سترفع من مستوى العيش الكريم للمواطنين والمقيمين".

وأضاف أن زيارة سمو الحاكم للمنطقة، وما تضمنته من افتتاح لطريق خورفكان، واستراحة سد الرفيصة، فضلاً عن إعلان سموه عن جملة من المشاريع في خورفكان، كلها تصب في مصلحة المواطن والمقيم، وتعد عاملاً لتسهيل حياة الناس ومواكبة تطلعاتهم.

وأوضح رئيس دائرة الإسكان، أن توجيهات صاحب السمو الحاكم، بتحمل النفقات الإيجارية لعدد من الأسر المواطنة، في خورفكان، قيد التنفيذ الفوري، للفئة التي تندرج ضمن مستحقي المنح السكنية، بعد التواصل مع الأهالي من الفئات المستفيدة من المكرمة.