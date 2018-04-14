سالم النقبي: طريق خورفكان مشروع عملاق يسهل التنقل بوقت قياسي

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

رفع سعادة سالم بن محمد النقبي، عضو المجلس التنفيذي، رئيس دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية، أسمى آيات التبريكات، لمقام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بمناسبة تدشين المرحلة الأخيرة من طريق خورفكان-الشارقة.

وأكد النقبي أن كلمات الشكر لا توفي سلطان الخير حقه، لما يبذله من جهود، ويقدمه من عطاءات، لأبنائه المواطنين بكافة ربوع الإمارة.

وأضاف أن المشروع العملاق، يسهل حياة الناس وحركة التنقل بين خورفكان، والشارقة، في وقت قياسي، كما يستفيد من الطريق الجديد عدد كبير من سكان المدن، والمناطق في الساحل الشرقي.

وأشاد رئيس دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية، بجهود كل القائمين والمشرفين على مشروع الطريق، واستراحة سد الرفيصة، التي وصفها بالإضافة المهمة للمقومات السياحية التي تزخر بها مدينة خورفكان.