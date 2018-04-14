على مستوى الدولة

علي سالم المدفع: طريق خورفكان شريان ربط جغرافي ومعبر تنموي مهم

  • السبت 14, أبريل 2018 في 10:04 م
أكد سعادة علي بن سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، أن طريق خورفكان-الشارقة، يعد شرياناً تنموياً بالغ الأهمية، ليس لإمارة الشارقة فحسب، وإنما على مستوى الدولة.
الشارقة 24 - وليد الشيخ:
 
شدد سعادة علي بن سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، على أهمية مشروع طريق خورفكان-الشارقة، معتبراً إياه بمثابة شريان ربط جغرافي، ومعبر تنموي بالغ الأهمية، على مستوى الدولة، لتداخله بين عدد من إمارات الدولة.
 
وأكد المدفع أن الطريق بإنجازه كلياً نهاية العام الجاري، سيقدم خدمات جليلة في تحقيق الربط الجغرافي وانسيابية حركة السير بين عدد من إمارات الدولة، ولا تقف أهميته القصوى عند مدن ومناطق الشارقة فحسب.
 
وأضاف المدفع، أن الطريق وبتوجيهات من صاحب السمو حاكم الشارقة، تم رفده وتدعيمه بعدد من المرافق الخدمية والترفيهية والسياحية، التي ستعود بالنفع على قطاعات الاقتصاد والسياحة في المنطقة.