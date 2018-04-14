علي سالم المدفع: طريق خورفكان شريان ربط جغرافي ومعبر تنموي مهم

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

شدد سعادة علي بن سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، على أهمية مشروع طريق خورفكان-الشارقة، معتبراً إياه بمثابة شريان ربط جغرافي، ومعبر تنموي بالغ الأهمية، على مستوى الدولة، لتداخله بين عدد من إمارات الدولة.

وأكد المدفع أن الطريق بإنجازه كلياً نهاية العام الجاري، سيقدم خدمات جليلة في تحقيق الربط الجغرافي وانسيابية حركة السير بين عدد من إمارات الدولة، ولا تقف أهميته القصوى عند مدن ومناطق الشارقة فحسب.

وأضاف المدفع، أن الطريق وبتوجيهات من صاحب السمو حاكم الشارقة، تم رفده وتدعيمه بعدد من المرافق الخدمية والترفيهية والسياحية، التي ستعود بالنفع على قطاعات الاقتصاد والسياحة في المنطقة.