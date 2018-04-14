خالد المدفع: طريق خورفكان أضخم المشروعات التنموية بإمارة الشارقة

الشارقة 24 – ناصر فريحات:

اعتبر سعادة خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، أن مشروع طريق خورفكان، من أضخم المشروعات التنموية في إمارة الشارقة، وما كان ليتحقق لولا الدعم اللا محدود الذي يوليه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، واستكمالاً لتوجيهات سموه الاستراتيجية الرامية إلى تطوير البنية التحتية ومحاكاة أحدث أنماط الحياة الحضارية بالمدن المتقدمة، وتوفير مرافق خدمية مستدامة ذات معايير عالمية.

وأضاف أن المشروع الجديد يخدم قطاعات كثيرة، ويدعم جهود هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، لتحقيق رؤية الشارقة السياحية 2021، التي تهدف إلى زيادة التدفقات السياحية إلى الإمارة لتصل إلى 10 ملايين زائر بحلول عام 2021، كما يسعى المشروع أيضاً لجعل إمارة الشارقة أكثر جاذبية، مما يساهم في دفع عجلة التطور الاقتصادي، ويدعم استقطاب المزيد من المشاريع الحيوية التي تخدم جميع فئات المجتمع، وتوفير خدمات راقية ذات مواصفات تواكب التطورات المستمرة، التي تشهدها الدولة، والإمارة، على حد سواء، مثل مشروع سد الرفيصة الذي يشمل عدداً من المشاريع السياحية.

وأشار إلى أن من شأن مشروع طريق خورفكان الجديد، الذي يختصر مسافة كبيرة للوصول إلى الساحل الشرقي، أن يقدم للمقيمين والسياح تجربة فريدة، تؤدي لاستقطاب عدد أكبر من الزوار إلى الشارقة، وإلى المنطقة الشرقية بالتحديد، ونتطلّع قدماً للمزيد من المشاريع الحيوية الفريدة التي ستساهم في إبراز المقومات السياحية والاقتصادية الفريدة التي تتمتع بها الإمارة، الأمر الذي يعزز مكانتها على خريطة السياحة العالمية، لتكون نموذجاً يحتذى به في مختلف القطاعات الحيوية.