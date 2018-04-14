د. ثاني الزيودي: طريق خورفكان رسالة للعالم تؤكد مواصلة مسيرة الاستدامة

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

رفع معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، أسمى آيات التهاني والتبريكات، لمقام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على جهود سموه المتميزة، في تسهيل تنقل السكان والأهالي بين منطقتي خورفكان ودفتا، وباقي المناطق، من خلال افتتاح طريق خورفكان الجديد.

وفي تصريح خاص لـ "الشارقة 24"، أكد الزيودي أن هذا المشروع إنجاز يضاف للبنية التحتية المتطورة، لدولة الإمارات العربية المتحدة، ويساهم بتعزيز السياحة البيئية بالمناطق الجبلية.

وأضاف وزير التغير المناخي والبيئة: كلمة شكراً لاتكفي قيادتنا الرشيدة، على كل ماتبذله من جهد ومتابعة الحثيثة، واهتمام ورعاية لجميع شؤون الوطن والمواطنين؛ مشيراً إلى أن ربط الجبال بسلسلة من الأنفاق بين المدن؛ يعتبر إنجازاً وإضافة نرسل من خلالها رسالة إلى العالم بأن الإمارات مواصلة في مسيرة الاستدامة والبنية التحتية المتطورة.