خالد بن بطي: "طريق خورفكان" فاتحة خير لمشاريع تنموية مستقبلية

الشارقة 24 – ناصر فريحات:

أكد سعادة المهندس خالد بن بطي المهيري، رئيس دائرة التخطيط والمساحة لـ "الشارقة 24"، أن طريق الشارقة-خورفكان الجديد، يعد من المشاريع الرائدة بالإمارة، ويعتبر المحور الثالث الذي يربط مدينة الشارقة بالمنطقة الشرقية، معبراً عن استعادته بافتتاح المشروع، الذي تكمن أهميته بأنه يختصر الكثير من الوقت، ويخدم الكثير من المناطق.

وأضاف أن مشروع طريق خورفكان، تم العمل عليه لعدة السنوات، وتأتي اليوم اللحظة السعيدة بافتتاح المشروع، الذي يوفر نحو 45 % من زمن الانتقال بين مدينة الشارقة والساحل الشرقي، وخاصة مدينة خورفكان، وهو يمر على بعض المدن، ويخدم الكثير من الأهالي، وستصاحبه الكثير من المشاريع التنموية، والتي سيتم الإعلان عنها قريباً، ونتمنى أن يكون فاتحة خير لغيره من المشاريع التنموية.