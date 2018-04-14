طارق سعيد علاي: افتتاح مشروع طريق خورفكان يوم تاريخي للجميع

الشارقة 24 – ناصر فريحات:

أكد سعادة طارق سعيد علاي، مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، أن افتتاح مشروع طريق الشارقة-خورفكان الجديد، هو يوم تاريخي للجميع، متوجهاً بالشكر لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على هذا المشروع المهم جداً، والذي يشمل مجموعة أنفاق كبيرة استغرق العمل فيها أكثر من 10 سنوات.

وتوجه سعادته بالشكر، لكافة العاملين في هذا المشروع، ولجهودهم الكبيرة في إنجاز أحد أهم المشاريع التنموية في إمارة الشارقة، ويربط مدينة الشارقة بمدينة خورفكان والساحل الشرقي.

وأكد علاي أن دور المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، الداعم لهذا المشروع، جاء من خلال تنظيم جولة صحفية بمشاركة كافة وسائل الإعلام، لحضور مراسم افتتاح طريق خورفكان الجديد، وتعريفها بأهمية هذا المشروع، ومراحله ومرافقه، والمشاريع التنموية المصاحبة له، حيث أعرب الجميع عن إعجابهم بهذا المشروع الكبير، متمنين أن يستكمل قريباً.