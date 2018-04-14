يوسف السويجي: "الشارقة-خورفكان" إضافة نوعية للطرق الحيوية بالدولة

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

توجه سعادة المهندس يوسف السويجي، رئيس هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة، بالشكر والتقدير، لمقام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لتدشينه طريق خورفكان الجديد صباح السبت.

وفي تصريح خاص لـ "الشارقة 24"، هنأ سعادة المهندس يوسف السويجي، أهالي المنطقة الشرقية، في مدينة خورفكان وشيص بافتتاح طريق خورفكان الجديد.

وأضاف السويجي، أن الطريق الجديد إضافة للطرق الحيوية في الدولة، حيث سيكون الخيار الثالث بين شارعي الذيد ومليحة، وسيسهل الانتقال إلى المنطقتين الوسطى والشرقية؛ متمنياً السلامة لجميع مرتاديه.