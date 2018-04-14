د. راشد النقبي: حاكم الشارقة يولي حركة البناء بخورفكان جل اهتمامه

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

اعتبر د. راشد خميس النقبي، رئيس المجلس البلدي لمدينة خورفكان، أن ما تشهده المدينة من مشاريع تنموية، هو نتاج لرؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي يولي حركة البناء والتعمير بالمدينة جل اهتمامه.

وأكد النقبي بتصريحات لـ "الشارقة 24"، أن المدينة تشهد جملة من مشاريع البنية التحتية الرائدة والضخمة، ذات الكلفة المليارية، وغيرها من المشاريع السياحية والخدمية، والتي تنعكس بلا شك على حياة الأهالي والمقيمين بكل الخير.

وأضاف أن طريق "خورفكان-الشارقة"، يسهم بتقليل المدة الزمنية بحركة التنقل من وإلى الشارقة، فضلاً عن انعكاسات الطريق على تنمية القطاع السياحي، لما يتضمنه من جماليات طبيعية وأخرى تم تنفيذها، كاستراحة سد الرفيصة، التي باتت معلماً ومتنفساً مهماً سيكون نقطة جذب للأهالي والمقيمين، وعابري الطريق والزوار.