د. طارق بن خادم: "طريق خورفكان" يدعم التواصل بين مدن ومناطق الشارقة

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

هنأ سعادة الدكتور طارق سلطان بن خادم، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس دائرة الموارد البشرية، أهل دولة الإمارات العربية المتحدة، وإمارة الشارقة، وخورفكان، بهذا الصرح الكبير، الذي جاء هدية لهم من صاحب السمو حاكم الشارقة، وهو طريق الشارقة خورفكان، الذي تقدر تكلفته بـ 5.5 مليار درهم.

وفي تصريح خاص لـ "الشارقة 24"، أكد طارق بن خادم، أن طريق خورفكان الجديد، له دور كبير بدعم التواصل الاجتماعي بين مناطق مدينة الشارقة، المؤدية إلى المدن الأخرى، وخاصة أهل شيص ونحوة، وخورفكان؛ متمنياً التوفيق والمحبة والمودة بين جميع أهالي المناطق.