أحمد الجروان: "طريق خورفكان" يدعم مشاريع تنمية "الشرقية"

الشارقة 24 – ناصر فريحات:

تقدم أحمد سعيد الجروان، الأمين العام للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، بخالص الشكر لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على افتتاح طريق خورفكان، وهذه الأنفاق المرافقة له، حيث يخدم المشروع الأهالي بالمنطقة الشرقية، لما له من دور مهم وكبير وحيوي في دعم الخطط التنموية بالمنطقة.

وأضاف: من خلال تواجدي بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، واللقاءات مع الأعضاء وأهالي خورفكان، والمنطقة الشرقية، فقد شعرت بسعادتهم كبيرة بهذا المشروع، الذي سيربط مدينة الشارقة وخورفكان والمنطقة الشرقية، ويقلل الوقت المستغرق للوصول إليها، ويخدم كافة المناطق ويعزز المشاريع التنموية فيها، ونشكر الجميع على جهودهم.