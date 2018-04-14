مبارك الشامسي: حاكم الشارقة يضع الإنسان في مقدمة أولوياته

الشارقة 24:

ثمن مبارك راشد الشامسي مدير بلدية الحمرية، مكارم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وما تفضل به سموه من عطاء كبير شمل المواطنين والمقيمين على حد سواء.

وأثنى الشامسي على المكرمة التي وجه بها سموه بزيادة رواتب موظفي حكومة الشارقة من غير المواطنين بنسبة 10 % على أن تصرف بأثر رجعي من الأول من شهر يناير الماضي، وأكد أن تلك المكرمة من شأنها أن تحقق الاستقرار الوظيفي والأسري لشريحة العاملين من غير المواطنين في حكومة الشارقة وتؤمن لهم حياة كريمة في إمارة الشارقة وتدفعهم إلى العطاء والعمل.

من جهة أخرى، أشار مبارك الشامسي إلى أن تدشين صاحب السمو حاكم الشارقة لطريق الشارقة - خورفكان واستراحة "سد الرفيصة" يأتي في إطار اهتمام سموه بالإنسان والمكان على حد سواء، وحرصه على تذليل التنقل، وتسهيل الوصول للمواقع المختلفة في إمارة الشارقة.