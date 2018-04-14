رشاد سالم: حاكم الشارقة حريص على توفير متطلبات "الحياة الكريمة"

الشارقة 24:

أشاد الدكتور رشاد سالم مدير الجامعة القاسمية، بجهود صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في توفير الحياة الكريمة للجميع.

وأكد مدير الجامعة القاسمية، أن صاحب السمو حاكم الشارقة، عنوان العطاء الدائم ورمز الإنسانية في أبهى صورها، جاء ذلك بمناسبة تدشين سموه لطريق الشارقة – خورفكان، وافتتاحه لاستراحة "سد الرفيصة".

وأعرب الدكتور رشاد سالم عن شكره لمكرمة صاحب السمو حاكم الشارقة بزيادة رواتب موظفي حكومة الشارقة من غير المواطنين بنسبة 10% وبأثر رجعي بداية من شهر يناير الماضي، معتبراً أن تلك الزيادة تعبر عن حرص حاكم الشارقة على توفير متطلبات الحياة الكريمة للجميع