عبد الرحمن العويس: طريق الشارقة - خورفكان... "إنجاز رائع"

الشارقة 24 - محمود سليم:

أكد معالي عبد الرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، ووزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، أن مواصلة العمل في طريق الشارقة خورفكان لأكثر من 10 سنوات تدل على رغبة حقيقة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في تيسير السبل على المواطنين، وإيجاد كل ما من شأنه راحة المواطن.

وأشار العويس، في تصريحات لـ"الشارقة 24"، إلى أنه ليس بغريب على صاحب السمو حاكم الشارقة، هذه اللفتات الكريمة منه، واهتمامه بفئات كثيرة من المجتمع، ووضعها على سلم الأولويات، مضيفاً "سموه عودنا على هذه المبادرات الرائعة.. أمده الله بالصحة والعافية".