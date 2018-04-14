خولة الملا: طريق الشارقة خورفكان... هدية من قائد لشعبه

الشارقة 24 – محمود سليم:

وجهت سعادة خولة الملا، رئيسة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، الشكر إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على افتتاح سموه لطريق الشارقة خورفكان، معتبرة أن المشروع هدية من قائد لشعبه، ليس لمواطني إمارة الشارقة فقط، ولكن لجميع من يسلك هذا الطريق الذي يختصر المسافة إلى النصف تقريباً.

وأشارت الملا، في تصريحات لـ "الشارقة 24"، إلى أن هذا المشروع لم يأت من فراغ، ولكن خلفه رؤية حكيمة لصاحب السمو حاكم الشارقة في أن يخفف على المواطنين والمقيمين، ويسهل الحركة بين المنطقة الشرقية وجميع مدن الدولة، مشيرة إلى أن تكلفة المشروع التي بلغت أكثر من 5 مليارات درهم، وعدد سنوات العمل التي وصلت إلى 10 سنوات، لا شك أن وراءها حاكم آمن بشعبه، وبحبه الكبير لهذا الشعب.

وأوضحت أن مكرمة صاحب السمو حاكم الشارقة بزيادة رواتب موظفي حكومة الشارقة من غير المواطنين 10 %، تدل على أن سموه يشعر بجميع الناس، وبأنهم مشاركون في التنمية.