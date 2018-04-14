انطلاق برنامج تأهيل "القيادات النسائية" بشرطة الشارقة

الشارقة 24:

تحت رعاية وحضور اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، انطلق مساء الأربعاء بنادي ضباط شرطة الشارقة، برنامج تأهيل القيادات النسائية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، بمشاركة 25 ضابطاً من الشرطة النسائية من مختلف الرتب، بحضور العميد خليفة محمد المري نائب مدير عام الإدارة العامة للموارد والخدمات المساندة، والعقيد عبد الله إبراهيم بن نصار مدير إدارة معهد تدريب الشرطة، والمقدم علي الكي نائب مدير إدارة معهد تدريب الشرطة والمشرف العام على البرنامج.

يهدف البرنامج الى إعداد كفاءات نسائية، واعدة للمستقبل ودعم التوجهات الحكومية بما يحقق ميزة تنافسية ومكانة رائدة، ومواكبة مستجدات التنمية البشرية الحديثة وفقاً لنظام المنظمات المتعلمة، وسعياً لتحقيق رؤية واستراتيجية وزارة الداخلية لتكون دولة الإمارات من أفضل دول العالم في عام 2021.

يذكر أن مدة البرنامج 9 أشهر ويأتي في إطار خطط واستراتيجية القيادة العامة لشرطة الشارقة ووزارة الداخلية، ويتضمن البرنامج 20 يوماً تدريبياً بواقع 100 ساعة تدريبية، ويشمل لقاءات وزيارات محلية بواقع 5 زيارات بالإضافة إلى مختبر تطبيقات للمشاريع الابتكارية لمدة يومين.

ويعد برنامج تأهيل القيادات النسائية الأول من نوعه على مستوى معاهد تدريب الشرطة بوزارة الداخلية، كونه يشمل وسائل وتقنيات مختارة بعناية فائقة لتتناسب مع توجهات ورؤية وزارة الداخلية، لتعزيز الفهم السليم لمفهوم القيادة وآخر تطورات العمل الحكومي، وتعزيز التفكير القيادي

الاستراتيجي للتعامل مع التحديات وإدارة التغيير، وينقسم البرنامج إلى ثلاثة أقسام الأول: برنامج علمي والثاني: عملي أما القسم الثالث فيتمثل في الجانب الفني حيث تم اختيار محاوره بما يتناسب مع بيئة وثقافة دولة الإمارات العربية المتحدة وطبيعة عمل وزارة الداخلية، لإعداد قيادات نسائية مؤهلة ومواكبة للمستجدات على الساحة الأمنية، تلبي وتفي باحتياجات ومتطلبات العصر وتساهم في رفعة وازدهار شرطة الشارقة والمساهمة في حفظ الأمن والاستقرار في ربوع هذه الإمارة الباسمة التي تستحق تقديم وبذل كل الجهود والتضحيات في سبيلها.

وأكد اللواء سيف الزري الشامسي، في كلمته، أن تطوير العمل والوصول للريادة يرتكز على بناء قدرات وطنية شابة وطموحة قادرة على مواكبة التغيرات المتسارعة في العالم، متسلحة بالعلم والمعرفة والابتكار، مضيفاً "إننا بشرطة الشارقة نؤمن بالشباب وأنهم ثروتنا المتجددة ولذلك نعمل على إعداد قيادات شابة من الجنسين ونوفر لهم البيئة والأدوات المناسبة للنجاح".

ودعا قائد عام شرطة الشارقة المنتسبات للبرنامج إلى بذل كل جهودهن وطاقاتهن ووضعها في خدمة أمن واستقرار هذا البلد، واضعات نصب أعينهن أن أمن الوطن والمواطنين وكافة المقيمين على أرضه هي أمانة في أعناقهم، متمنياً لهن التوفيق.

كما تحدث العقيد عبد الله بن نصار مدير معهد تدريب الشرطة حول خطط المعهد في إعداد وتأهيل القيادات بشرطة الشارقة من خلال الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في هذا الجانب.

وبدوره تحدث المقدم علي الكي المشرف العام على البرنامج حول أهداف البرنامج وأهم المحاور التي يتناولها من القيادة الاستراتيجية في القرن الواحد والعشرين وصناعة الابتكار واستشراف المستقبل وإدارة التغيير المؤسسي، إلى مبادئ حوكمة المؤسسات والإدارة المالية وغيرها من المحاور.