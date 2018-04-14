بلدية الشارقة تضبط محلاً لبيع الأسلحة البيضاء

الشارقة 24:

تمكنت الفرق التابعة لقسم مراقبة نظافة المدينة بإدارة الرقابة والتفتيش البلدي في بلدية مدينة الشارقة، من ضبط محل تجاري يقوم ببيع الأسلحة البيضاء دون رقابة، ولأشخاص مراهقين، حيث جاءت هذه العملية في إطار الجهود التي تبذلها فرق التفتيش لتحقيق أفضل معايير السلامة ومكافحة الظواهر السلبية في الإمارة بمختلف أنواعها.

وأكد سعادة ثابت سالم الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة أنه تم عمل الكمين لضبط المحل بعد أن وردت معلومات تفيد ببيعه لهذه الأسلحة دون ترخيص، وتم إرسال مفتش سري للتأكد من الأمر، وبالفعل تم ضبط الأسلحة الموجودة وتم التحفظ عليها ومخالفة الشخص المعني وتحويله للجهات المختصة، مشيراً إلى أن البلدية تشدد على ضرورة التزام هذه المنشآت بالقوانين والتعليمات، حفاظاً على أمن المجتمع وحمايته من هذه الأسلحة ومكافحة انتشارها بين فئة المراهقين.

من جانبه، أثنى سعادة خالد بن فلاح السويدي مساعد المدير العام لخدمة المتعاملين على الجهود التي بذلتها فرق التفتيش في ضبط المحل وحرصها على متابعة كل الملاحظات التي ترد إليها، من أجل الحفاظ على مظهر الإمارة الباسمة من مشوهات المنظر العام ومن الظواهر السلبية التي تشكل خطراً على أفراد المجتمع.