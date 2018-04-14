وفد من مراكز أطفال الشارقة يتفقد مرافق سوق الجبيل

الشارقة 24:

زار وفد من مراكز أطفال الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، الخميس، سوق الجبيل في الشارقة، أكبر سوق للمنتجات الطازجة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأحد مشاريع شركة الشارقة لإدارة الأصول.

وضم الوفد 24 طفلاً من المنتسبين إلى برنامج الشيف الصغير، من الفئة العمرية 9-12 عاماً، حيث اطلعوا على أقسام ومرافق السوق، وتعرفوا على كيفية اختيار الخضراوات، والفواكه، واللحوم، والأسماك، والتي يوفرها السوق على مدار اليوم.

وقال المهندس حامد الزرعوني، مدير سوق الجبيل: "نرحب بزيارة مراكز أطفال الشارقة إلى السوق الذي تحول إلى وجهة تسوق عائلية ومنصة تعليمية في الوقت ذاته، حيث تسهم مثل هذه الزيارات في إتاحة المجال أمام الأطفال للتعرف أكثر على مختلف أنواع المنتجات الطازجة، وكيفية اختيار الأفضل من بينها، إلى جانب التعرف على الأسماك وأشكالها المختلفة".

وأكد الزرعوني أن سوق الجبيل يفتح أبوابه دائماً أمام كافة المؤسسات الراغبة في الاستفادة من السوق من ناحية التعليم أو التدريب، بما في ذلك طلبة المدارس والكليات والجامعات، والملتحقين بالبرامج التدريبية المختلفة، وذلك ضمن الأهداف الاستراتيجية للسوق الذي بات من المعالم الرئيسية في الشارقة.

من ناحيته شكر المؤسس والرئيس التنفيذي ماجد الصباغ، المحاضر في مركز الشيف الدولي للتعليم والتدريب الفندقي، إدارة سوق الجبيل على هذه الزيارة التي تعد جزءاً من المنهج التعليمي للملتحقين ببرنامج الشيف الصغير، مشيراً إلى أن المرافق المميزة في السوق، أتاحت للأطفال التعرف على الكثير من المنتجات الطازجة وكيفية استخدامها في إعداد الأطباق الصحية واللذيذة.