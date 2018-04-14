حاكم الشارقة يدشن طريق الشارقة – خورفكان

الشارقة 24:

أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أن طريق الشارقة - خورفكان، الذي دشنه سموه، السبت، سيكون متاحاً لمرتادي الطرق في نهاية 2018.

وكان صاحب السمو حاكم الشارقة قد ضغط على زر تفجير الجزء المغلق من نفق السدرة إيذاناً بتدشين "أطول نفق جبلي مسقوف في الشرق الأوسط"، كما افتتح سموه بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، جسر دفتا، ضمن مشروع طريق الشارقة - خورفكان.