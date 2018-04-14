الشارقة 24:
أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أن طريق الشارقة - خورفكان، الذي دشنه سموه، السبت، سيكون متاحاً لمرتادي الطرق في نهاية 2018.
وكان صاحب السمو حاكم الشارقة قد ضغط على زر تفجير الجزء المغلق من نفق السدرة إيذاناً بتدشين "أطول نفق جبلي مسقوف في الشرق الأوسط"، كما افتتح سموه بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، جسر دفتا، ضمن مشروع طريق الشارقة - خورفكان.
- السبت 14, أبريل 2018 في 6:21 ص
حاكم الشارقة يدشن طريق الشارقة – خورفكان
دشن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، طريق الشارقة – خورفكان، والذي يعد أطول نفق جبلي مسقوف في الشرق الأوسط، السبت، واستراحة "سد الرفيصة" والأنفاق الـ 5 التي تربط شيص بخورفكان.