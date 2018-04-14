"لجنة المرافق" بـ "الاستشاري" تطلع على جهود مطار الشارقة

الشارقة 24:

قامت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف وشؤون البلديات والأمن والمرافق العامة بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، برئاسة عبد الله مطر الكتبي رئيس اللجنة، بزيارة إلى هيئة مطار الشارقة الدولي، وذلك ضمن خططها لزيارة الجهات الخدمية والوقوف على مدى جاهزيتها الدائمة.

وأطلعت اللجنة خلال الزيارة، على مختلف الجهود والتجهيزات التي تقوم بها الهيئة لتطوير مختلف خدماتها لاستيعاب حركة الملاحة الجوية المتزايدة وتوفير مختلف الخدمات للطائرات والمسافرين.

وأكد الكتبي، أن الزيارة تأتي في إطار تحضيرات المجلس لمناقشة سياسة هيئة مطار الشارقة الدولي يوم الخميس المقبل.

بدوره، رحب علي سالم المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي بأعضاء اللجنة، معرباً عن تقديره لجهود المجلس الاستشاري بإمارة الشارقة وتواصله الدائم مع هيئة مطار الشارقة في جميع أدوار انعقاده، واطلاعه الدائم على أحدث الخدمات التي تقوم بها الهيئة من خدمات تنافسية تعزز من مكانة مطار الشارقة كوجهة عالمية تستقبل المسافرين والطائرات، وتقدم أفضل وأرقى الخدمات البشرية واللوجستية.

وقدم المدفع شرحاً توضيحياً لأبرز المؤشرات التي تحققت في السنوات السابقة، وكذلك المبادرات والمشاريع والإنجازات والإحصاءات الكبيرة لتدفق المسافرين على مطار الشارقة وتزايد حركة الملاحة الجوية

كما بحث الجانبان، مختلف المحاور التي تصب في تدعيم رؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في مواصلة الارتقاء بالمرافق الخدمية في الإمارة.