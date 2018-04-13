عِبَرٌ وعِظاتٌ من حادثةِ الإِسراءِ والمعراجِ

الشارقة 24:

تحل يوم غد السبت، ذكرى الإسراء والمعراج، الذي يعتبر حدثاً عظيماً من أحداث الدعوة الإسلامية، سبقته البعثة، وجاء بعد الهجرة، فمع قدوم شهر رجب في كل عام تحل ذكرى هذه الرحلة الربانية التي كرم الله تعالى بها نبيه الكريم حاملة في طياتها الكثير من الدروس، والعبر التي لا تقف عند حدود المسلمين الأوائل واتباع الرسول بل تتعدى الزمان والمكان حاملة نفس الرمزية.

وتعد قصّة الإسراء والمعراج معجزة من معجزات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم التي منّ الله بها عليه كي يريه من عجائب قدرته تعالى وتثبيتاً لقلبه عليه السلام بعد أن جهر بدعوة الإسلام ابتداءً بمكة، كانت رحلة الإسراء والمعراج من مكة المكرمة إلى بيت المقدس، وهي رحلة كانت مختصّة للنبي صلى الله عليه وسلم حيث لم يسبق لنبي قبله أن قام بها.

فإنَّ اللهَ جلَّ وعلا ذكَرَ لنا مِن أخبارِ نبيِّهِ عليهِ الصلاةُ والسلامُ ما فيهِ عبرةٌ وعظةٌ، قالَ سبحانهُ تعالى: {لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُوْلِي الأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ}.

ومن هذهِ الأخبارِ الصادقةِ ما أجراهُ اللهُ جلَّ وعلا على نبيِّهِ مِنَ الحُجَجِ الباهراتِ والبيناتِ القاطعاتِ في حادثةِ إسرائِهِ ومعراجِهِ، فأسرَى اللهُ بنَبيِّهِ مِنَ المسجدِ الحَرامِ إلى المسجِدِ الأقصى، ثمَّ عَرجَ بهِ إلى السمواتِ، قالَ اللهُ تعالى: {سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ}.

ولقد اشتمَلَتْ هذِهِ الحادثِةُ على كَثيرٍ مِنَ العِبَرِ والفوائدِ، فمنها:

1- تسليةُ قلبِ النّبيِّ صلى الله عليهِ وسلَّمَ فقد تَعَرَّضَ لِمِحَنٍ عَظيمةٍ بوفاةِ عمِّهِ أبي طالبٍ، وزوجِهِ خديجةَ، وسدَّتْ قريشٌ عليهِ الطريقَ في دَعوتِهِ، وآذاهُ أهلُ الطائفِ فأرادَ اللهُ أنْ يُخَفِّفَ عَنهُ ويُبدلَهُ جفاءَ أهلِ الأرضِ بتَرحيبِ أهلِ السماءِ، يُسلمونَ عليهِ، ويقولونَ لهُ: مرحباً بالنبيِّ الصالحِ.

2- بيانُ أنَّ أفضلَ الأنبياءِ نبيُّنا صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ؛ لأنَّهُ تَقدَّمَ عليهِم وصلَّى بِهِم، وبَلَغَ في المعراجِ مبلغاً لم يَبلغْهُ أحدٌ منْهم.

3- مكانةُ المسجدِ الأَقصى في الإسلامِ، فهوَ يُعتبُر قبلةَ الانبياءِ جميعاً قبلَ النبيِّ محمدٍ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ، وهو القبلةُ الأولى التي صلَّى إليها النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قبلَ أنْ يَتِمَّ تَغيُّرُ القبلةِ إلى مكةَ، وقد تَوثَّقَتْ علاقةُ الإسلامِ بالمسجدِ الأقصى ليلةَ الإسراءِ والمعراجِ، حيث أُسريَ بالنبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ مِنَ المسجدِ الحرامِ إلى المسجدِ الأقصى، وفيهِ صلَّى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم إماماً بالأنبياءِ، ومنه عُرِجَ بالنبيِّ صلَّى الله عليهِ وسلَّم إلى السماءِ.

4- بركةُ النصحِ للمسلمِينَ؛ فإنَّهُ بَسبَبِ نُصحِ موسى لنبيِّنا صلَّى الله عليهِ وسلَّمَ خَفَّفَ اللهُ عن هذه الأمةِ الصلاةَ المفروضةَ إلى خمسِ صلواتٍ.

5- فضلُ الاستحياءِ من اللهِ، وأنه هديٌ نبوَيٌّ كريمٌ، فإنَّ نبيَّنا صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ لِموسى عليه السلامُ لـمَّا طَلبَ مِنهُ الرجوعَ إلى ربِّهِ، بعدَما صارَت الصلاةُ خمسَ مراتٍ: "إني قد استحْيَيتُ من رَبي".

6- قبحُ الغِيبةِ، وبيانُ عاقبةِ أهلِها، فإنَّهُ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لـمَّا عُرِجَ بهِ، مَرَّ على قومٍ لهم أَظفارٌ من نَحاسٍ يَخمشونَ بها وُجوهَهَم وَصُدورَهم، فقالَ: يا جبريلُ مَن هؤلاءِ؟ فقال: "هؤلاءِ الذينَ يأكلونَ لُحومَ الناسِ، ويَقعونَ في أَعراضِهِم".

7- أهميةُ الصلاةِ ومَنزلتُها العظيمةُ في الإِسلامِ، وذلِكَ أَنَّ الصلاةَ هي الفريضةُ الوحيدةُ التي فُرِضَتْ ليلةَ الإسراءِ والمعراجِ، في السَّماءِ السابعةِ، وبدونِ واسطةٍ.

8- فضلُ أبي بكرٍ الصديقِ، الذي لم يُخالِجْ قلبَهُ شَكٌّ في صِدقِ خَبَرِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، بل سارَعَ إلى التّصديقِ، لـمَّا أَخبرتْهُ قريشٌ بخبَرِ الإسراءِ بقولِهِ: "إنْ كانَ قالَها فقَد صَدَقَ". فَرَضِيَ اللهُ عنهُ وأرضاهُ.

والمتأملُ في هذهِ القصةِ الجليلةِ يجدُ غيرَ ما ذُكِرَ مِنَ الحِكَمِ والعِظاتِ والعبرِ، ما يزيدُ المسلمَ يقيناً بربِّهِ وحباً لنبيِّهِ صلى الله عليه وسلم.

إعداد: قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة