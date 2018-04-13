مجلس ضاحية الخالدية يطلق جائزته القرآنية "رتل"

الشارقة 24:

دشن مجلس ضاحية الخالدية، التابع لدائرة شؤون الضواحي والقرى في حكومة الشارقة، جائزته القرآنية التي تحمل اسم "رتل" في دورتها الثانية، داعياً أهالي الضاحية إلى المشاركة في مختلف فئاتها والمخصصة للذكور والإناث على حد سواء.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مجلس ضاحية الخالدية وترأسه خلفان سعيد المري نائب رئيس مجلس الضاحية، وحضره الأعضاء: محمد راشد بن جرش ومحمد علي بن هده وعلي حمد بن سيفان ومطر غانم السويدي، ومسؤول المجلس طارق الملا.

وأعلن خلفان سعيد المري، باسم مجلس ضاحية الخالدية، انطلاق مسابقة تحفيظ القرآن الكريم بعنوان "رتل" للعام الثاني على التوالي، ضمن حلقات تحفيظ القرآن بعد صلاة العصر مباشرة، في شهر رمضان.