شرطة الشارقة تطلق مبادرة "في كل كبد رطبة أجر"

الشارقة 24:

في إطار مبادرات القيادة العامة لشرطة الشارقة، واحتفاءً بعام زايد، قام فريق بصمة زايد التطوعي من الشرطة النسائية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، الخميس، بإطلاق مبادرة "في كل كبد رطبة أجر"، والمعنية بتوزيع سلال خاصة لإطعام الطيور، بالتعاون والتنسيق مع بلدية الشارقة.

وأفادت الملازم حورية الزرعوني من مكتب القائد العام أن فريق بصمة زايد هم مجموعة من العاملين بشرطة الشارقة شقوا طريقهم تحت مظلة العمل التطوعي لينشروا رسالة عطاء وترابط، وتكاتف بين أفراد المجتمع، وحملوا على صدورهم مسمى فريق "بصمة زايد" التطوعي، نظراً لدور زايد المشرف في العطاء، مع محاولة السير على نهجه، لينطلقوا في عطائهم، ورغبتهم في جعل العمل التطوعي جزءاً من حياة كل فرد في المجتمع.

وسمي الفريق نسبة للبصمة الواضحة التي وضعها فقيد الأمة العربية والإسلامية، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، المؤسس الباني، الذي أرسى مفاهيم التطوع ميدانياً، بسلوكه وممارسته الشخصية الوطنية المميزة، وهو يرسم معالم طريق المستقبل والنمو والتطور والازدهار، ليس للإمارات فحسب، بل للإمة العربية والإسلامية.

وقد انطلقت مبادرة "في كل كبد رطبة أجر" من فكره طبقها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، خلال زيارة لسويسرا كان في مطعم يطل على بحيرة وصار يتبرع سنوياً لتوفير الطعام للطيور المتواجدة هناك.