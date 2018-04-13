شرطة الشارقة تستقبل وفداً من "التطوير المؤسسي" بأبوظبي

الشارقة 24:

أستقبل مدير إدارة مركز بحوث شرطة الشارقة الدكتور خالد حمد الحمادي وفداً من مركز الاستراتيجية والتطوير المؤسسي بشرطة أبوظبي، بهدف الاطلاع على أفضل الممارسات في مجال استشراف المستقبل، برئاسة المقدم عبد الله العامري رئيس قسم المقارنات المعيارية، وعضوية الرائد حمد الصوافي من قسم المقارنات المعيارية، والملازم المهندس مطر الفلاحي من إدارة الابتكار واستشراف المستقبل بمقر مركز بحوث الشرطة بالمدينة الجامعية.

وفي بداية اللقاء رحب العقيد الدكتور خالد الحمادي مدير المركز بالوفد، وأكد حرص المركز على التعاون مع مركز الاستراتيجية والتطوير المؤسسي بشرطة أبوظبي في كافة المجالات والأنشطة التي تدعم جهود وزارة الداخلية في تحقيق أهدافها الاستراتيجية، خاصة وأن مركز بحوث الشرطة يُعد من الجهات الريادية في استشراف المستقبل على المستوى المحلي.

وبدوره بارك المقدم عبد الله العامري للقيادة العامة لشرطة الشارقة فوزها بجائزة أفضل جهة رائدة، ضمن جائزة سمو وزير الداخلية.

وقد تناول الاجتماع الاطلاع على خطة القيادة العامة لشرطة الشارقة لاستشراف المستقبل، المُكونة من 4 مراحل باستخدام 4 أدوات استشراف، والاطلاع على مشروعها في استشراف مستقبل الحالة الأمنية 2030م، وأبرز مخرجاته، للوقوف على مدى إمكانية تطبيقه على مستوى القيادة العامة لشرطة أبوظبي .

من جانبه تقدم المقدم عبد الله العامري رئيس الوفد بالشكر والتقدير للعقيد الدكتور خالد حمد الحمادي والسادة أعضاء مركز البحوث، على الشرح الوافي لتجربة شرطة الشارقة في استشراف المستقبل، وعلى حفاوة الاستقبال وحسن الضيافة والرغبة الصادقة في التعاون والعمل المشترك لتحقيق الرؤى والتطلعات بين الجانبين بما يخدم تحقيق الأهداف العليا لوزارة الداخلية.