شرطة الشارقة تواصل التدقيق على ورش صيانة المركبات

الشارقة 24:

تواصل إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، التدقيق على ورش صيانة المركبات، للتأكد من التزامها بالقرارات الخاصة بإحداث تغييرات في هيكل ولون المركبة، تجسيداً لاستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى جعل الطرق أكثر أمناً.

وقال الرائد محمد راشد الشحي رئيس قسم المباحث والضبط المروري بشرطة الشارقة، إن الإدارة نفذت خلال العام الماضي التدقيق على نحو 1292 ورشة، بالإضافة إلى التدقيق على 220 ورشة خلال الربع الأول من العام الجاري على مستوى الإمارة.

وأوضح رئيس قسم المباحث والضبط المروري أن حملات التدقيق تهدف إلى ضبط ومخالفة الورش غير الملتزمة بالقرارات، لمنعهم من إحداث التغييرات الجوهرية في المركبات والدراجات دون الحصول على إذن من سلطة الترخيص.

ودعا الرائد الشحي أصحاب الورش الصناعية إلى عدم صبغ أو سمكرة أية مركبة مصدومة أو إحداث أي تغييرات من دون تصريح صادر من جهات الاختصاص، حتى لا يعرضوا أنفسهم للمسؤولية القانونية.