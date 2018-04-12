"خيرية الشارقة" بالبطائح تنظم ملتقى الأعمال الإنسانية

الشارقة 24:

نظمت جمعية الشارقة الخيرية في البطائح، أمس الأربعاء ملتقى الأعمال الإنسانية تحت شعار "اعمل خيراً واصنع فرقاً" وذلك بمقر إدارة الجمعية.

وخلال كلمته في الملتقى، كشف سعيد الطنيجي، مدير إدارة جمعية الشارقة فرع البطائح، عن سعي الجمعية لبدء تنفيذ مشروع خيري جديد في إحدى قرى محافظة الفيوم بصعيد مصر، يتضمن بناء مدرسة لطلبة المرحلة الإعدادية تتكون من طابقين وتحوي 12 فصلاً دراسياً، وخمس غرف إدارية وثلاث أخرى مماثلة لاستراحة المعلمين، وأربعة مختبرات علمية للفيزياء والكيمياء والأحياء والحاسب الآلي، كما يشتمل المشروع على عيادة طبية لخدمة المرضى من أهالي المنطقة، وملعب لممارسة الألعاب الرياضية إلى جانب مسجد.

وقال إنه من المقرر أن يتم تنفيذ المشروع بتكلفة مالية تبلغ 925 ألف درهم، داعياً المحسنين إلى المبادرة بالتبرعم للمشروع للتمكن من البدء في مراحل تنفيذه، وذلك من خلال الاتصال على رقم الهاتف 0506718882، أو عبر مركز الاتصال رقم 600565655.

من جانبه، قال الدكتور عبدالله الكمالي في كلمته، إن الأفعال هي المقياس الحقيقي للرجال، مستشهداً بالصحابي الجليل سعد بن معاذ الذي اهتز لموته عرش الرحمن، وذلك لجليل أفعاله التي قام بها في خدمة الإسلام خلال أقل من 7 سنوات منذ اعتناقه الإسلام وحتى موته، مضيفاً أن العمل الخيري مهما قلّ فجزاؤه لا يمكن إحصائه، لأن الذي يجازي المتبرع عن تبرعه هو الله الجواد الكريم، وكرم الله لا يمكن قياسه بحدود العقل البشري، داعياً المقتدرين إلى التبرع والمساهمة في دعم المشاريع التي تنفذها الجمعيات الخيرية للفئات الفقيرة، مذكراً أن الصدقة كما تطفئ غضب الرب فإنها تبارك المال ويكفي أن المتصدقين في أمان وظل من الهول والفزع يوم القيامة.

حضر الملتقى فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الكمالي، ومحمد عبد الله الكتبي رئيس المجلس البلدي لمنطقة البطائح، وخليفة عبيد بن رشيد نائب رئيس المجلس، وسعيد سالم الحافري مدير الخدمات الاجتماعية بالبطائح، وسعيد الطنيجي مدير إدارة جمعية الشارقة الخيرية في البطائح، وعائشة الحويدي مدير إدارة التطوع وخدمة المجتمع بالجمعية.