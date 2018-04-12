سيف الشامسي يدعو لدعم الأعمال الإنسانية لمؤسسة القلب الكبير

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

بحضور الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، المبعوث الإنساني لمؤسسة القلب الكبير، وسعادة اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، وسعادة عبد الله مطر المناعي، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة "الإمارات للمزادات"، ومريم الحمادي مدير مؤسسة القلب الكبير، كشفت شرطة الشارقة، عن الأرقام التي سيتم تخصيص ريعها لصالح مؤسسة القلب الكبير، وهي: 111، و303، و3333، من الفئة الثالثة، من خلال مزاد علني السبت 21 أبريل، بقاعة الجواهر للمناسبات.

وفي تصريح خاص لـ "الشارقة 24"، أشاد اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، بدعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المتواصل للمؤسسة، كما أشاد بدور قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيس مؤسسة القلب الكبير، لما تقوم به من مبادرات إنسانية حول العالم.

وأضاف اللواء الشامسي: أدعو من خلال منبركم الكريم، كافة المؤسسات في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي إمارة الشارقة خصوصاً، لدعم مؤسسة القلب الكبير، لما تقوم به من أعمال إنسانية على مستوى دول العالم.

وأشار قائد عام شرطة الشارقة، إلى أن موعد المزاد العلني سيكون يوم السبت 21 أبريل، في تمام الساعة الرابعة، بقاعة الجواهر للمناسبات والمؤتمرات.