صقر القاسمي: 1.5 مليون درهم لرياضة القوس والسهم بـ 5 أندية بالشارقة

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

توجه الشيخ صقر بن محمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، بالشكر والتقدير، لمقام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على دعم سموه اللا محدود والدائم لمجلس الشارقة الرياضي، وللرياضة والرياضيين؛ خصوصاً في مجال الألعاب الفردية.

وفي تصريح خاص لـ "الشارقة 24"، أعلن الشيخ صقر القاسمي، أنه تم خلال المؤتمر الصحافي، الذي عُقد الخميس، إطلاق وإشهار رياضة القوس والسهم، في 5 أندية، وهي خورفكان، وكلباء، والحمرية، ومليحة، والبطائح، بميزانية خاصة قدرت بمليون وخمسمائة ألف درهم، تصرف على احتياجات الأندية، لتوفير كافة الإمكانيات والسبل والأماكن المخصصة لإقامة هذه اللعبة.

وأضاف الشيخ صقر القاسمي: يستطيع أبناؤنا الآن ممارسة هذه الرياضة في مناطقهم، وأنديتهم، دون الحاجة إلى الذهاب لممارستها في أندية خاصة.