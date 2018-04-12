"التنمية الأسرية" بالشرقية تعقد لقاءً جماهيرياً عن تحديات الزواج

الشارقة 24 - وليـد الشيـخ:

نظمت فروع مراكز التنمية الأسرية بالمنطقة الشرقية، الخميس، اللقاء الجماهيري الأول عن تحديات الزواج، وذلك ضمن مبادرات برنامج "مودة"، والتي تعنى برفع معدلات الوعي لدى فئتي المتزوجين، والمقبلين على الزواج، عبر سلسلة من الدورات وورش العمل التثقيفية في مختلف الجوانب الأسرية والصحية والنفسية.

تضمن اللقاء الجماهيري الذي عقد بفندق الأوشيانك بمدينة خورفكان، العديد من الفعاليات، وألقت الدكتور هدى الجاسر استشارية الإرشاد الأسري والصحة النفسية من دولة الكويت محاضرة تفاعلية عن تحديات الزواج والعديد من المفاهيم الخاطئة حول الحياة الزوجية.

وفصلت الجاسر الكثير من مرتكزات الحياة الزوجية الهادئة انطلاقاً من قيم ديننا الحنيف وما حث عليه من تراحم ومودة بين الزوجين، متناولة الحديث عن متغيرات العصر الثقافية والتقنية والتي انعكست بشكل كبير على بيوتنا.

وخلال اللقاء، تفاعل الحضور بشكل كبير مع المحاضرة، حيث تعددت الآراء حول كيفية تحقيق الاستقرار الأسري والوصول إلى مرحلة التفاهم والانسجام التام بين الزوجين على الوجه الأمثل، انطلاقاً من التزام الطرفين بمبادئ الحقوق والواجبات.

وسلط اللقاء الضوء على مراحل اختيار الشريك ومن ثم الخطوبة، وصولاً للزواج، وتنوعت الآراء في هذا السياق بين أسس الاختيار ما بين الشكل والجوهر، وصولاً إلى تحديات المغالاة في المهور وغيرها من عادات وتقاليد، وأخيراً التفاوت أو الفجوة التي تقع كثيراً بين الطموحات والواقع.

في الختام، استعرضت الدكتورة هدى الجاسر جملة من الحلول والمقترحات لمواجهة تلك التحديات التي تواجه المتزوجين، وكذلك شبابنا وفتياتنا من المقبلين عل الزواج.

شارك في الندوة نحو 100 موظف وموظفة من مختلف الدوائر الحكومية بالمنطقة الشرقية.