"مكتبة الشارقة" تختتم معرض التخصصات الأكاديمية

الشارقة 24:

اختتمت مكتبة الشارقة العامة فعاليات معرض التخصصات الأكاديمية في دورته الأولى، التي استمرت على مدار ثلاثة أيام على التوالي، من 4 - 12 إبريل الجاري.

ضم المعرض عدداً من الجامعات التي تطرح مختلف التخصصات كجامعة الشارقة، كليات التقنية العليا، معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، كلية الأفق الجامعية، جامعة عجمان، جامعة الفلاح، الجامعة الكندية في دبي.

هدف المعرض إلى مساعدة الطلبة في الإجابة عن التساؤلات حول مختلف التخصصات وطبيعة العمل بها مستقبلاً، مما يسهم في اختيار تخصصهم الأكاديمي بشكل مدروس يتناسب مع مهاراتهم ومتطلبات سوق العمل.

تجاوز الإقبال على المعرض ما يزيد عن 500 طالب وطالبة، بالإضافة إلى أولياء الأمور والزوار الراغبين بإكمال دراساتهم العليا.

بدورها، صرّحت الأستاذة سارا المرزوقي مدير إدارة المكتبات العامة بهيئة الشارقة للكتاب: "أن الفعاليات المقامة في المكتبات الـ 6 تخدم جميع فئات المجتمع وأعماره، كما أنها تسعى إلى تلبية احتياجات الباحثين والطلبة المختلفة وتدعم مسيرتهم الأكاديمية وتحصيلهم العلمي بكل الوسائل المتاحة التي تمكّنهم من تحقيق أهدافهم بسهولة ويسر".

وأضافت: "معرض التخصصات الأكاديمية في مكتبة الشارقة العامة مثال على هذا التوجه الذي سيستمر عبر طرح المزيد من الفعاليات مستقبلاً ضمن خطة واضحة للارتقاء بالمكتبات العامة".

ووضّحت الأستاذة منى ساعد منسق فعاليات في مكتبة الشارقة العامة، أن الهدف الرئيس من استضافة الجامعات وإقامة المحاضرات هو "مساعدة الطلبة في اختيار تخصصهم الأكاديمي بشكل مدروس، والتغلّب على الحيرة والتردد التي قد تصاحب هذا القرار، فالمحاضرات تتضمّن توجيه الطلاب إلى كيفية اختيار تخصصهم الجامعي والتي تُسهم بشكل فعّال في الإجابة عن التساؤلات حول مختلف التخصصات وطبيعة العمل بها مستقبلاً".

وأعربت حنين خريجة تخصص العلاقات العامة عن رأيها في المعرض، قائلة: "المعرض كان فرصة جيدة لتوجيه الطلبة المقبلين على الدخول في حياة جامعية جديدة، حيث أنهم استطاعوا أخذ فكرة عامة عن التخصصات المتاحة وما يتناسب منها مع ميولهم، بالإضافة إلى أنه أتاح للزوار الراغبين في إكمال دراستهم العليا في معرفة الدرجات الحالية، متطلبات القبول والساعات الدراسية".

كما أشادت بعض الطالبات من مدرسة الزهور بأنهن أستطعن التعرف بشكل مفصل عن التخصصات التي خططن للتسجيل فيها، وأخذن فكرة عامة عن متطلبات القبول، الساعات الدراسية، نمط الدراسة.