"أصدقاء السكري" تنجح في إيصال رسائلها التوعوية إلى 8084 طالباً

الشارقة 24:

نجحت جمعية أصدقاء السكري، إحدى الجمعيات الداعمة للصحة في إدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة، في توعية 8084 طالباً وطالبة من 15 مدرسة حكومية من طلاب الفئتين الأولى والثانية في إمارة الشارقة، بكيفية الوقاية من مرض السكري وتشجيعهم على اتباع أنماط الحياة الصحية وممارسة الرياضة، وذلك من خلال حملتها التوعوية السنوية "البطل الخارق سعيد".

وكرمت الجمعية خلال الحفل الختامي للمبادرة، الذي أقيم اليوم الخميس، على مسرح قصر الثقافة بالشارقة، المدارس الثلاث الحائزة على المراكز الأولى في تطبيق أهداف الحملة، بحضور عائشة الصيري مدير إدارة الصحة واللياقة البدنية بوزارة التربية والتعليم، والأستاذة خولة الحاج رئيس جمعية أصدقاء السكري، والدكتورة إلهام الأميري نائب رئيس الجمعية ، والدكتور أسامة اللالا خبير بإدارة الصحة واللياقة البدنية بوزارة التربية والتعليم، وعبيد الطنيجي رجل الأعمال والراعي الذهبي للحفل، وعدد كبير من الطلبة والمدرسين والجمهور.

وقالت خولة الحاج في كلمتها أمام الحضور: "إن هذه المبادرة التي شملت هذا العام 15 مدرسة حكومية من طلاب الفئتين الأولى والثانية، في مدن الشارقة، والمدام، وخورفكان، وكلباء، ما كان لها أن تنجح من دون الرؤية الملهمة لقرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، التي تقف دائماً داعمة ومناصرة وموجهة لجمعية أصدقاء السكري، مقدمة لها كل دعم ورعاية لتحقيق أهدافها".

وأضافت: "بفضل الله سبحانه وتعالى، وهذا الدعم المستمر من سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، تمكنا هذا العام من الوصول برسالة المبادرة ورؤيتها وأهدافها إلى 8084 طالب وطالبة، والذين تعرفوا على مرض السكري عن قرب، وباتوا أكثر إدراكاً لمخاطره، وأكثر قدرة على التعامل معه، والأهم من ذلك أن كل واحد منهم بات أحرص على صحته وعلى صحة اخوته وزملائه في مواجهة هذا المرض والوقاية منه".

وشكرت الحاج جميع من شارك في هذه المبادرة السنوية، التي تعتبر هدية إلى طلاب وطالبات إمارة الشارقة، لترسم معهم مستقبلاً صحياً أفضل لهم، خالياً من مرض السكري، كما توجهت بالشكر والتقدير إلى جميع الجهات المشاركة والراعية والمتعاونة، وممثلي وسائل الإعلام المحلية.

وألقى الدكتور أسامة اللالا كلمة أكد فيها أن وزارة التربية والتعليم – إدارة الصحة واللياقة البدنية تحرص على فتح قنوات التواصل فيما يتعلق بتعزيز أنماط الحياة الصحية وخصوصاً لطلبة المدارس وأولياء أمورهم، وذلك لأن رسالة الوزارة الهادفة إلى التوعية بطريقة صحيحة ومبتكرة من خلال الوسائل التثقيفية الغير تقليدية، وفعالية مسرحية البطل الخارق سعيد التي تنفذها جمعية أصدقاء السكري والتي تحفز على هزم مرض السكر تصب في هذا الاتجاه، من خلال إيصال الرسائل التوعوية الصحيحة للمجتمع والطلاب مثل المسرحيات والمعارض للتعريف كيفية التعامل مع مرض السكري والتغلب عليه من خلال تناول الطعام والنوم الصحي والنشاط البدني، وبالتالي هزيمة مرض السكري من خلال تعزيز دور الأسرة التي تلعب دوراً أساسياً في تثقيف ابناءهم.

من جهته، أكد عبيد الطنيجي أن جمعية أصدقاء السكري حققت منذ إنشائها في عام 2008 قفزات نوعية في برامج توعية وتثقيف أفراد المجتمع، والمصابين بداء السكري على اختلاف أعمارهم، ووجهت إلى طرق الوقاية والتعايش مع مرض السكري بنوعيه الأول والثاني، وتقديم العلاج المناسب لهم بالتعاون والتنسيق مع المستشفيات والمراكز الصحية، علاوةً على إجرائها فحوصاً مجانية مختلفة لأفراد الجمهور.

وأضاف الطنيجي: "أن الإحصاءات الصادرة عن الاتحاد الدولي للسكري كشفت أنّ عدد حالات الإصابة بمرض السكري في دولة الإمارات تجاوز المليون حالة في عام 2015، لذا فالسعي متواصل لخفض معدل انتشاره فيها من نسبة 19.3% المسجلة خلال عام 2015 إلى نسبة 16.28% بحلول عام 2021 بما يدعم رؤية الإمارات الصحية لعام 2021".

وتضمن الحفل عرض فيلم قصير عن إنجازات المدارس فيما يتعلق بتطبيق برنامج حملة البطل الخارق، وكذلك عرض مسرحية البطل الخارق للمدرسة الحاصلة على المركز الأول.

كما استمتع الحضور بالأوبريت والأنشودة التثقيفية التي ركزت على التوعية بمرض السكري.

وفي ختام الحفل، كرمت خولة الحاج المدارس الفائزة والجهات الشريكة والراعية والمتعاونة، ومن أبرزها وزارة التربية والتعليم ومجلس الشارقة للتعليم.

وشملت حملة "البطل الخارق سعيد" تقديم العديد من البرامج التوعوية، والمحاضرات التثقيفية، وورش العمل، وتوزيع النشرات، وإقامة المعارض، وإجراء الفحوصات المجانية، إلى جانب العروض المسرحية والمسابقات.

وشهدت تفاعلاً كبيراً من قبل الطلاب والطالبات الذين تعرفوا على أضرار السكر، وعلى كيفية توعية ذويهم وإخوتهم وأصدقائهم بالمرض، من أجل نشر رسالة الصحة والسلامة بين كافة أفراد المجتمع.