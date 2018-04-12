لجنة "الشارقة صديقة للأطفال واليافعين" تناقش خطتها التنفيذية

الشارقة 24:

عقدت اللجنة التوجيهية المسؤولة عن متابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية لإمارة الشارقة، لنيل لقب "مدينة صديقة للأطفال واليافعين"، ضمن المبادرة العالمية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، يوم الثلاثاء، اجتماعها الدوري الثاني، لمناقشة حجم التقدم في خطط المشروع، الذي ينفذ تحت إشراف مباشر من مكتب الشارقة صديقة للطفل.

وحضر الاجتماع الذي عُقد في ملتقى القصباء بالشارقة، كل من الشيخ محمد بن حميد القاسمي مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، وسعادة محمد حسن خلف مدير عام مؤسسة الشارقة للإعلام، وسعادة طارق علاي مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وسعادة المهندس خالد آل علي أمين عام مجلس الشارقة للتخطيط العمراني، ومحمد الملا مدير إدارة الحضانات بالنيابة عن علي أحمد الحوسني أمين عام مجلس الشارقة للتعليم، وهنادي صالح اليافعي مدير إدارة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة رئيس اللجنة المنظمة لحملة سلامة الطفل.

كما حضر الاجتماع كل من خولة شريف الحواي مدير المشاريع بمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، وخلود النعيمي مدير إدارة الرخص الاجتماعية بدائرة الخدمات الاجتماعية، والدكتورة حصة خلفان الغزال المدير التنفيذي لمكتب الشارقة صديقة للطفل، والدكتورة سامية محمد صالح مدير مدرسة الوفاء.

وشارك في الاجتماع كل من لويس ثيفانت مستشارة المدن الصديقة للطفل في المقر الرئيس لليونيسف بجنيف، وعصام علي مسؤول السياسات الاجتماعية بمكتب اليونيسف لدى دول الخليج، وجيريسون لانسداون خبيرة حقوق الطفل الدولية، إلى جانب عدد من طلبة المدارس الحكومية والخاصة، ومدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، وأطفال الشارقة وناشئة الشارقة، وسجايا فتيات الشارقة، ومجلس شورى الشباب بالشارقة.

وناقش أعضاء اللجنة، الخطة التنفيذية لمشروع "الشارقة مدينة صديقة للأطفال واليافعين"، والإطار الزمني لتنفيذها، واستمعوا إلى مقترحات وآراء الطلاب المشاركين حول الرعاية التي يحظى بها الأطفال واليافعون بالشارقة في مجال التعليم، والرعاية الصحية، والسلامة العامة، والمشاركة، واللعب والترفيه.

وشهد الاجتماع، تقديم عرض شامل للمسودة الأولية للخطة التنفيذية لمشروع "الشارقة مدينة صديقة للأطفال واليافعين"، بالإضافة إلى تقييم الجهود التي تبذلها الإمارة لدعم الأطفال واليافعين، وتسليط الضوء على آليات ومؤشرات نجاح الخطط الاستراتيجية التي تنفذها الإمارة على المدى البعيد.

وقالت حصة خلفان الغزال: "بدعم مباشر، ومتابعة حثيثة من الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيس مكتب الشارقة صديقة للطفل، تواصل اللجنة متابعة الخطة الاستراتيجية للمشروع، وفقاً للجدول الزمني الذي تم وضعه مسبقاً، إذ يعمل أعضاء اللجنة في تناغم تام، الأمر الذي يعزز من فرص وصول الشارقة إلى الاعتماد الكامل".

وأضافت الغزال: "نجح الاجتماع في وضع النقاط على الحروف، حيث شهد نقاشاً مفتوحاً، وحواراً مفصلاً بين أعضاء اللجنة، وممثلي اليونيسف، إلى جانبهم نخبة من طلبة المدارس والأطفال من المؤسسات المعنية بالشارقة، الذين حرصنا على إشراكهم والأخذ بآرائهم وتطلعاتهم ضمن خطتنا التنفيذية، وأثمر عن أفكار وتوصيات نوعية شكلت إضافة حقيقية للمسودة الأولية للخطة التنفيذية للمشروع".