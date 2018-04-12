حاضنات الابتكار تكشف القدرات الإبداعية لدى أطفال المراكز

الشارقة 24:

نظمت أطفال الشارقة، التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، مرحلة عملية التشخيص ضمن برنامج حاضنات الابتكار، الذي انطلق في 10/9/2017 مستهدفةً الموظفين والمنشطين ومشرفي المراكز من الجنسين.

بدأت مرحلة عملية التشخيص بورشة محاكاة لمقياس EPOC" "، نفذت بمركز الطفل في البطائح، هدفت إلى تطبيق المقياس الدولي بطارية قياس الإبداع الكامنEPOC" " للكشف عن المبدعين والموهوبين من أطفال المراكز و المنتسبين الجدد، ومن ثم قام فريق تقييم حاضنات الابتكار بزيارات ميدانية إلى جميع مراكز الأطفال التابعة لأطفال الشارقة، بهدف تمكين المنشطين والإداريين من أدوات التشخيص والكشف عن المبدعين والموهوبين، ومتابعة تطوير الأنشطة الجديدة التي تعتبر العمود الفقري لحاضنات الابتكار، إضافة إلى تقديم الدعم الميداني المباشر لتكوين الملفات الشخصية الخاصة لكل طفل يلتحق بأطفال الشارقة، فضلاً عن التأكد من عملية توجيه الأطفال بشكل سليم للبرامج المناسبة بعد اكتمال ملف الطفل.

حيث تم خلال الزيارات التطبيق الفعلي لقياس المعرفة الدقيقة والعلمية لمستوى الإبداع الكامن لدى أطفال المراكز، من خلال الرسم والكتابة، إضافة إلى مجالات العلوم والإنسانيات والاجتماعيات، ومن ثم تتم عملية إصدار الملفات الشخصية لكل طفل، ووضع البرامج التي تثري مهارات التفكير المنتج ورفع القدرات الإبداعية الكامنة لديه.