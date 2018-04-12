لجنة سباق الأندية للثقافة والفنون تقر مشاركة 514 لاعباً

الشارقة 24:

وافقت اللجنة العليا لسباق الأندية للثقافة والفنون بالشارقة، خلال اجتماعها، مساء الأربعاء، بمقر مجلس الشارقة الرياضي، برئاسة المهندس حسن التفاق عضو اللجنة، على مشاركة 514 لاعباً من 22 نادياً ومركزاً شبابياً، في فئات السباق المختلفة، والتي تشمل: القرآن الكريم، والشعر، والعرض المسرحي، والرسم، والتصوير الفوتوغرافي، والخط العربي، والقصة القصيرة، والمعلومات العامة، والإنشاد.

واستعرض المجتمعون، نسب المشاركين من الجهات المختلفة، والتي شملت أندية: دبا الحصن واتحاد كلباء والحمرية ومليحة والذيد وخورفكان الرياضي وخورفكان للمعاقين والمدام والبطائح والشطرنج والشارقة للدفاع عن النفس والثقة للمعاقين، إلى جانب مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، ومؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي، ومراكز الناشئين في الذيد ومليحة ودبا الحصن والمدام وكلباء وواسط، إضافة إلى مراكز الأطفال في مليحة وكلباء وحلوان والبطائح والثميد والذيد وخورفكان ووادي الحلو ودبا الحصن ومغيدر.

واطلعت اللجنة على جدول تحكيم فعاليات سباق الدورة السابعة، والتي ستقام تحت شعار "عام زايد"، اعتباراً من الحادي والعشرين من الشهر الجاري، في مقر نادي مليحة، لفئات المعلومات العامة والشعر والإنشاد والرسم والتصوير الفوتوغرافي والقصة القصيرة والخط، بينما ستعقد مسابقة القرآن الكريم للجهات المشاركة من المنطقة الوسطى في الثاني والعشرين من إبريل الجاري في نادي الذيد، وللجهات المشاركة من المنطقة الشرقية في نادي دبا الحصن في الثالث والعشرين من الشهر نفسه.

وتقرر إجراء مسابقة القرآن الكريم للجهات المشاركة من مدينة الشارقة، في نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، ونادي الثقة للمعاقين، في الرابع والعشرين من الشهر الجاري، في حين تقرر إجراء مسابقة العرض المسرحي، خلال الفترة 15-25 إبريل الجاري.

وأعرب أعضاء اللجنة، عن سعادتهم للمشاركات المتميزة واللافتة من قبل اللاعبين في دورة "عام زايد"، والتي تشكل في هذا العام أكبر مشاركة ثقافية لافتة من قبل اللاعبين والجهات، وأشادوا بتجاوب مختلف الأندية والجهات للمشاركة، مؤكدين أن السباق يصل في عامه الحالي إلى مرحلة النضج، ليشكل منظومة هامة في تنمية النواحي الثقافية في إمارة الشارقة، واكتشاف المواهب الثقافية والفنية، للعمل على تنميتها وصقلها.