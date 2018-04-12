الشارقة ضيف شرف فعاليات الملتقى الإعلامي العربي الـ 15

الشارقة 24:

أعلنت الهيئة التنفيذية للملتقى الإعلامي العربي عن اختيارها إمارة الشارقة ضيف شرف الدورة الـ 15 للملتقى، والذى سيقام على مدار يومين في الفترة 22 -23 إبريل الجاري بدولة الكويت، تحت رعاية سمو الشيخ جابر المبارك الصباح رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة عدد من وزراء الخارجية ووزراء الإعلام وملاك المؤسسات الإعلامية العربية المختلفة وكبار المسؤولين فيها، إضافة إلى نخبة من الإعلاميين والكتاب والصحفيين والمذيعين والفنانين، فضلاً عن الأكاديميين وأساتذة الإعلام، وطلبة كليات الإعلام في الجامعات العربية المختلفة.

وتستعد الشارقة لمشاركتها في المعرض التابع للملتقى في الدورة الـ 15 بسلسلة من الفعاليات والأنشطة، تعكس واقع وتاريخ الحراك الإعلامي والثقافي في الإمارة، إذ تتحضر لتعزيز حضورها ومشاركتها في معرض وسائل الاتصال التابع للملتقى، بجناح يشمل ما تقدمه الإمارة من مبادرات ومشاريع على المستوى الإعلامي والثقافي.

وقد أعرب ماضي الخميس الأمين العام للملتقى الإعلامي العربي، في تصريح صحافي، عن سعادته البالغة باختيار إمارة الشارقة ضيف شرف بفعاليات الملتقى لهذا العام، مؤكداً أن هيئة الملتقى الإعلامي العربي تسعى من خلال فعالياتها إلى تطوير العلاقات وتوسيع الأنشطة المشتركة بين دولة الكويت وامارة الشارقة، توطيداً للعلاقات التي يتمتع بها الشقيقان والتي لا تقتصر على المصالح المشتركة بل وصلت إلى التلاحم الثقافي والإعلامي والأدبي.

ويعد حضور الشارقة في فعاليات الملتقى لهذا العام كضيف شرف هو إضافة ضرورية من نواحي عدة، يأتي على رأسها أن المشاركة تعكس الرؤية الثقافية والفنية والاعلامية لإمارة الشارقة، ولرفع قدرة مبدعيها على إثبات وجودهم الثقافي والإعلامي.

وتسلط حكومة الشارقة الضوء على النمو المستمر الذي تشهده الإمارة والإنجازات البارزة التي تتوالى فيها يوماً بعد يوم من خلال الارتقاء بمكانتها وجعلها مركزاً إعلامياً وثقافياً متفرداً، وتوفر حكومة الشارقة نقطة التقاء للإعلاميين تتيح لهم التواصل مع صانعي القرار في الشارقة وتبادل الأفكار ووجهات النظر حول قضايا الساعة.

ويذكر أن الملتقى الإعلامي العربي سينطلق 21 إبريل الجاري وسوف يستمر ثلاثة أيام، ويشتمل على جلسات صباحية ومسائية، تتخللها ورش وندوات إعلامية وحوارات مفتوحة، كما يتضمن لقاءات وتصريحات لكبار المسؤولين محلياً ودولياً، بالإضافة إلى معارض لوسائل الأعلام الحديثة والمبتكرة.

تأسس الملتقى الإعلامي العربي بدولة الكويت عام 2003 بهدف تطوير الخطاب الإعلامي العربي، وتطوير إمكانات وقدرات الإعلاميين العرب والمؤسسات الإعلامية.

يعقد الملتقى العديد من الأنشطة والفعاليات في مختلف الدول العربية.

الملتقى الإعلامي العربي عضو مراقب في اللجنة الدائمة للإعلام، ومجلس وزراء الإعلام العرب في جامعة الدول العربية.