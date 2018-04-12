"الشارقة للعروس" يفتح باب التسجيل للمشاركة في دورته الثالثة

الشارقة 24:

انطلاقاً من حرصه المستمر على توسيع نطاق المشاركة وفتح المجال أمام أكبر عدد من دور العرض والمصممين وخبراء التجميل ومراكز العناية بالصحة، أعلن مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، أحد أهم وأكبر المراكز المعنية بتنظيم واستضافة المؤتمرات والمناسبات الرسمية، والفعاليات الاجتماعية والخاصة، في إمارة الشارقة والإمارات الشمالية، عن فتح باب التسجيل أمام العارضين الراغبين في المشاركة بفعاليات الدورة الثالثة من معرض الشارقة للعروس التي ينظمها ويستضيفها المركز، خلال الفترة من 3 إلى 6 مايو المقبل.

ويتمكن العارضون من حجز مساحاتهم الخاصة في معرض الشارقة للعروس، الذي يعد أحد أفخم معارض الزفاف وأكثرها تميزاً على مستوى المنطقة، ويتيح أمامهم فرصة للمشاركة بأحدث تصاميمهم، وآخر صيحات الجمال، لعرضها على جمهور المعرض من محبي الأزياء والأناقة من داخل الإمارة وخارجها، في مكان واحد مجهز بأحدث المرافق والخدمات.

وقالت حنان المحمود مدير مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات: "يوفر معرض الشارقة للعروس منصة مثالية أمام العارضين من دور العرض والجمال والمختصين بكل ما يعنى بأناقة المرأة وجمالها، ليكونوا أقرب من الجمهور المستهدف لهم، ويطلعوهم على كل ما هو جديد ومناسب لهم في عالم الأزياء والأناقة والصحة، وكل ما يهم المقبلين على الزواج ومساعدتهم في الحصول على كل ما يلزمهم استعداداً للزفاف".

وأضافت المحمود: "يشكل معرض الشارقة للعروس فرصة حقيقية أمام أصحاب المشاريع الصغيرة والحديثة، لعرض منتجاتهم الخاصة واستقطاب جمهور جديد وتعريف المجتمع بمشاريعهم الخاصة ومساعدتهم للتطور والنجاح على المستوى المحلي والعالمي".