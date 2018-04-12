مطار الشارقة" يوقع وثيقة الالتزام بمراعاة كبار السن"

الشارقة 24:

وقعت هيئة مطار الشارقة الدولي مؤخراً على "وثيقة الالتزام بمراعاة كبار السن"، إحدى مبادرات الخطة الاستراتيجية لبرنامج الشارقة مدينة مراعية للسن التابعة للجنة العليا لمتابعة انضمام الشارقة إلى الشبكة العالمية للمدن المراعية للسن.

وأقيمت مراسم توقيع الوثيقة في مقر الهيئة، حيث وقعها سعادة علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، بحضور السيدة أسماء الخضري، مديرة المكتب التنفيذي للجنة العليا لمتابعة عضوية الشارقة للشبكة العالمية للمدن المراعية للسنّ والمسؤولين في الهيئة.

وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، لجعل الإمارة بيئة مثالية مراعية للسن يحظى القاطنون فيها بأفضل الخدمات التي تحقق رفاهيتهم وسعادتهم.

وقال سعادة علي سالم المدفع: "إن توقيع هذه الوثيقة يأتي في إطار التزام الهيئة بمسؤوليتها المجتمعية وحرصها على أن تكون إمارة الشارقة بيئة مراعية للسن ومثالية لسكانها، وتقديم أفضل الخدمات والبرامج والبنى التحتية التي تحقق السعادة والرفاهية لكافة فئات وشرائح المجتمع المختلفة".

وأضاف سعادته: "طرحت الهيئة العديد من المبادرات المجتمعية التي تهدف إلى إسعاد المسافرين انطلاقاً من رؤية وتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة بتقديم البرامج والخدمات عالية الجودة التي تعزز النهضة المستدامة في الإمارة".

وأشار المدفع إلى أن الهيئة وضعت الخطة التشغيلية لتنفيذ المبادرة وتحقيق الهدف الأسمى المتمثل في "الشارقة إمارة مراعية للسن" وذلك من خلال رفع الوعي بين موظفيها تجاه مفاهيم مراعاة السن وتهيئة بعض الخدمات والمرافق التي تراعي فيها فئة كبار السن.

وتقوم هيئة مطار الشارقة الدولي حالياً بتوفير العديد من الخدمات لكبار السن، والتي تشمل تقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم من خلال المركز الطبي للمطار، وكذلك توفير بوابات ذكية خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن لإنهاء مراقبة الجوازات، إضافة إلى منطقة صعود ونزول مصممة بشكل مناسب ومريح لاستخدام جميع الفئات العمرية، وتقوم بتوفير الكراسي المتحركة مجاناً لمن يطلبها، بالإضافة الى الحافلات المزودة بمصاعد ورافعات هيدروليكية مخصصة لحمل الراكب مع الكرسي المتحرك ونقله بكل سهولة إلى الطائرة.

ومن المقرر أن توفر الهيئة مزيداً من هذه الخدمات ضمن مشروع توسعة مطار الشارقة الدولي قيد التنفيذ حالياً، وتتضمن تخصيص مواقف سيارات لكبار السن في مبنى المغادرون والقادمون، وتوفير ممر انتظار سيارات خاص بكبار السن، وغيرها من الخدمات المخصصة لهذه الفئة.

وتهدف وثيقة الالتزام بمراعاة السن إلى إيجاد بيئة مادية وصحية واجتماعية اقتصادية مستدامة تتيح لكبار السن العيش المريح والكريم.