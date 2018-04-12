400 ألف منحة "المكتب الثقافي" لمرضى "الكلى" و "السرطان"

الشارقة 24:

بادر المكتب الثقافي والإعلامي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، مؤخراً، بتسليم حصيلة ريع الحفل الثقافي الخيري الرابع لجمعيتي مرضى السرطان ومرضى الكلى، بحضور ممثلين عن الجهتين، والذي بلغ 384.705 ألف درهم تم توزيعه كالتالي: جمعية أصدقاء مرضى السرطان 134.705 درهماً وجمعية أصدقاء مرضى الكلى 250 ألف درهم.

يذكر أن هذا الحفل الخيري ينظمه المكتب الثقافي والإعلامي بالمجلس سنوياً، وفي هذا العام جاء في دورته الرابعة تحت عنوان " ليلة أندلسية"، نظمه المكتب في يناير الماضي، بنادي سيدات الشارقة، بحضور عدد من المشاهير ونجوم الفن والإعلام الذين أبدوا تعاوناً كبيراً لدعم مثل هذه الفعاليات الخيرية التي ينظمها المكتب الثقافي والإعلامي.

بدورها، أكدت صالحة غابش رئيس المكتب الثقافي والإعلامي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة أهمية الدعم اللامحدود لقرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، وتوجيهات سموها الكريمة في مجال العمل الإنساني والخيري.

مشيرة إلى أن الهدف الاستراتيجي لهذا الحفل الخيري هو تحقيق التنمية الثقافية والإعلامية والفكرية في المجتمع، وتوظيف الدراما لجميع صورها ومفرداتها الفنية في خدمة المجتمع وقضاياه، وقالت: "كل صغير وكبير، كل فرد ومؤسسة، الكل مسؤول عن دعم العمل الخيري المرسل إلى أصحاب الحاجات الضرورية التي تعينهم على تلبية متطلبات حياتهم".

وأضافت غابش: "هناك لاجئون وهناك مرضى، هناك مشردون في الأراضي المترامية، لا يجدون لقمة عيش، ولا سكن ولا دواء ولا كراسة أو قلماً يدرسون بهما درسهن، بل لا يوجد درس حتى.. كيانهم مبعثر بين نظرات الأمل في الغير، وطرقات الغربة حيث لا سكن".

وقالت: "العمل من أجلهم لا بد منه، والوقوف صمتاً على أطلال عذاباتهم محرم شرعاً من دون أن نحرك ساكناً، طالما أنه بالإمكان أن نصل إليهم، فيشعروا بحبنا ودفئنا ومشاركة قلوبنا وأرواحنا لمعاناتهم".

وذكرت صالحة غابش قائلة: "في المكتب الثقافي والإعلامي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة شاركنا حملة القلب الكبير، وجمعية أصدقاء مرضى السرطان وأخيراً أصدقاء مرضى الكلى، في دعم مشاريعهم الخيرية التي تترأسها سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، فأتيحت لنا فرصة الوقوف على الحكايات الموجعة لأخوة لنا في الدين، وأخوة لنا في الإنسانية، فكان الحفل الثقافي الخيري الذي يدعمنا المجتمع فيه أفراداً ومؤسسات وسيلة للتواصل عبر ريع الحفل مع إخوتنا المهجّرين من أوطانهم وبيوتهم إلى متاهات لم يعهدوها بعد أن عاشوا مستقرين في بيوتهم ومع المرضى الذين تمكن منهم المرض، وخاصةً المصابين بأمراض الكلى وأمراض السرطان التي خصصنا ريع حفلنا الخيري الأخير من أجلهم، ومع التوكل على الله سبحانه، ثم بدعم القائمين على برامج العلاج والوقاية من هذه الأمراض تتفتح أبواب الأمل لتجاوز مخاطر المرض والوصول إلى أرض الشفاء والحمد لله".

اختتمت غابش، وقالت: "سنحاول أن نستمر في هذا الطريق، متخذين من الثقافة وعناصرها والإعلام وأدواته وسيلة لعمل خيري، نسأل الله تعالى أن يتقبله منا ومن كل من له يد في رفع المعاناة عن المحتاجين".

ومن جانبها، أثنت مريم خلفان بن دخين رئيس جمعية أصدقاء مرضى الكلى على جهود المكتب الثقافي والإعلامي بالمجلس، ودعمهم للجمعية وتمكينها من توسيع نطاق المستفيدين من خدماتها يما يخفف من معاناة مرضى الكلى ويوفر العلاج اللازم لهم.

وأكدت بن دخين أن المبلغ الذي تبرع به المكتب الثقافي والإعلامي والبالغ قيمته 250 ألف درهم سيسهم في توفير مزيد من أجهزة غسيل الكلى في المستشفيات الحكومية بإمارة الشارقة، ويتيح أيضاً تغطية تكاليف عمليات غسيل الكلى للعديد من المرضى من أصحاب الدخل المحدود ويمنحهم الأمل بالشفاء القريب.