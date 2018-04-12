"أولياء أمور المنطقة الوسطى" يقر أجندته التربوية

الشارقة 24:



أقر مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات بالمنطقة الوسطى خلال اجتماعه الثاني، الذي عقد في مقره بمدينة الذيد أجندة فعالياته التربوية وما به من خطط وتوجهات تعزز من دافعية الطلبة نحو التعليم وترفع نسب المتفوقين دراسياً والمشاركين في الأنشطة والبرامج المختلفة.



ترأس الاجتماع راشد عبد الله المحيان رئيس المجلس، وحضره علي سيف النداس نائب رئيس المجلس والدكتور علي سالم الطنيجي أمين السر العام، وصلاح الحوسني رئيس قسم الشراكات المجتمعية في مجلس الشارقة للتعليم، كما حضر الاجتماع الأعضاء سالم عبيد المياله وراشد محمد القابض الطنيجي، وسعيد عبيد بالليث الطنيجي وسالم محمد بن لاحج الكتبي وخفية محمد حمودة.



بدأ الاجتماع بكلمة ترحيبية من راشد عبد الله المحيان رئيس المجلس معرباً عن شكره لأعضاء المجلس على جهودهم خلال الفترة الماضية، ولفت المحيان إلى أهمية بلورة رؤية وأعمال مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات وفق ما تحققه دولة الإمارات من ابتكار وتطور وتقدم في جميع المجالات، واصفاً النهضة التنموية في دولة الإمارات بأنها في تطور مستمر، مشيداً بسياسة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.



أقر المجلس خلال الاجتماع أجندة أعماله والتي تتضمن مجموعة من المبادرات، حيث تم التوجيه لعقد لقاءات مع أهالي المنطقة الوسطى والاجتماع بهم في مناطقهم، لتحقيق عدد من الأهداف المتمثلة في تنمية الترابط والتلاحم بين المجلس وأولياء الأمور، والمشاركة في أيام الشارقة التراثية في مدينة الذيد، وعقد المحاضرات والندوات التوعوية، بجانب تنظيم حفل تكريم لأعضاء المجلس السابقين لما قدموه من جهود خالصة في خدمة التربية والتعليم.