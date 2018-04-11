مراكز التنمية الأسرية بالشارقة توعي ببناء مجتمع مستقر

الشارقة 24:

نظمت إدارة مراكز التنمية الأسرية التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، برنامج "مودة" الجماهيري، تحت عنوان "تحديات الزواج"، والذي انطلق، الإثنين الماضي، على مدار يومين في مدينة الشارقة، ويوم الثلاثاء في المنطقة الوسطى، على أن تختتم فعاليات البرنامج، يوم الخميس في المنطقة الشرقية.

وقدمت البرنامج الدكتورة هدى الجاسر من دولة الكويت، والتي تناولت محاور متنوعة .

وجاءت المبادرة، والتي تختص بفئتي المقبلين على الزواج والمتزوجين، من خلال تقديم دورات تخصصية، وورش عمل متنوعة تشمل جميع الجوانب الشخصية والنفسية والاجتماعية والصحية والقانونية، لتوعية الفئتين، بكيفية بناء أسرة مستقرة وواعية، ورفع ثقافتها وتعزيز القيم الاجتماعية والنفسية، لبناء مجتمع آمن ومستقر، بمشاركة نخبة من المتخصصين في مجالات متعددة.

وتضمنت محاور البرنامج، عقود الزواج والصورة الخيالية المرسومة في الذهن، إلى جانب التحديات الأخرى المتمثلة، في شخصية الفرد، والتحديات في الحياة المعاصرة، وأبرزها قبل إبرام وثيقة الزواج، وأثناء عقد القران، وفي السنوات الخمس الأولى من الزواج، حيث تم سرد العديد من النماذج والأمثلة مع طرق علاجها.

وأوضحت هدى بو كفيل مدير إدارة برامج الأسرة في مراكز التنمية الأسرية، أن البرنامج حقق نجاحاً ملحوظاً، في مدينة الشارقة والمنطقة الوسطى، وتوقعت تحقيق النجاح نفسه في المنطقة الشرقية، وأشادت بتفاعل الحضور من الجنسين، الذين اقترحوا تمديد الفترة الزمنية للبرنامج.

وقالت بو كفيل: إن فعاليات المبادرة تميزت باستشارات جانبية للمشاركين، مع نخبة من الاستشاريين والمختصين، وأكدت أن المبادرة حققت نتائج مثمرة.

من جانبها، عبرت الدكتورة هدى الجاسر، عن سعادتها بالإقبال الجماهيري الكبير على فعاليات البرنامج، والذي يعكس مدى الوعي الاجتماعي، ورغبة فئة كبيرة من المستهدفين، في تطوير ثقافتهم الأسرية، وأثنت على جهود مراكز التنمية الأسرية، في تنظيم مبادرات ذات مردود ثقافي واجتماعي، لبناء حياة أسرية ناجحة ومستقرة.