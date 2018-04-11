الشامسي يوجه بضرورة تحقيق أعلى معدلات الأمن للجمهور

الشارقة 24:

ترأس سعادة اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، اليوم الأربعاء، الاجتماع الرابع للجنة القيادة العليا بشرطة الشارقة، الذي عقد بنادي ضباط الشرطة، بحضور العميد علي سيف النداس مدير عام العمليات الشرطية بالإنابة، والعميد خليفة المري نائب مدير عام الموارد والخدمات المساندة، والعميد محمد عبد الله العوبد مدير إدارة شرطة المنطقة الشرقية، والعقيد الدكتور محمد خميس العثمني مدير عام أكاديمية العلوم الشرطية، وأعضاء اللجنة.

ورحب سعادة قائد عام شرطة الشارقة بالحضور، وقدم التهنئة والشكر لكافة الإدارات على الجهود المبذولة التي توجت بفوز القيادة العامة بـ 15 جائزة ضمن جائزة سمو وزير الداخلية للتميز في دورتها الرابعة، ثم ناقش عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واستعرض في مستهلها سبل تطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين والإزهار الاقتصادي في دولة الامارات العربية المتحدة على وجه العموم، وإمارة الشارقة على وجه الخصوص.

وناقش الاجتماع، تطوير كادر المسعفين من خلال دورات تخصصية في نقل المسنين وتعزيز الشراكة مع دائرة الخدمات الاجتماعية في مجال النقل العام المراعي للسن، إلى جانب تسهيل رحلة المتعامل الخاصة ببلاغات الوفيات، إلى جانب العديد من الموضوعات التى تهم أمن وسلامة المجتمع.

وفي ختام الاجتماع وجه اللواء الشامسي بضرورة العمل على تحقيق أعلى معدلات الأمن والاستقرار الأمني والخدمات المقدمة للجمهور، والمضي قدماً في تحقيق رؤى وتطلعات القيادة الرشيدة في ترسيخ الأمن المجتمعي وتحقيق الأهداف الاستراتيجية الرامية إلى دعم ركائز الأمن باعتباره قاعدة التقدم في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتنموية.