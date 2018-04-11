"استشاري الشارقة" يجيز مشروع قانون الوقف في الإمارة

الشارقة 24:

في جلسة شهدت العديد من الأطروحات والمداخلات القيمة التي قدمها أعضاء وعضوات المجلس ومثلت إضافة لمواد مشروع قانون الوقف، أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة خلال الجلسة الـ 14 التي عقدها، اليوم الأربعاء، ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي التاسع بمقره، برئاسة خولة عبد الرحمن الملا رئيسة المجلس، مشروع قانون الوقف في إمارة الشارقة بعد إضافة عدد من التعديلات.

وناقش المجلس مشروع قانون لسنة 2018 في شأن الوقف في إمارة الشارقة والتقرير الوارد من لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة بالمجلس بحضور طالب إبراهيم المري مدير دائرة الأوقاف في إمارة الشارقة، والمستشار الدكتور منصور محمد بن نصار مدير عام الإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم، وفضيلة الدكتور عزيز بن فرحان العنزي المستشار الشرعي للدائرة، وعبد الرحمن سيف مدير إدارة الشؤون التنفيذية، وإبراهيم أبو إسماعيل عمور رئيس قسم الأملاك الوقفية.

وأشادت خولة عبد الرحمن الملا بالكلمة الافتتاحية التي ألقاها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، خلال الدورة السابعة من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، والتي دعا فيها إلى الالتزام بالقيم الأصيلة والأخلاقية في التعامل مع متغيرات العصر الراهن وضرورة وضع المعايير والضوابط في تبني منظومات عمل التحول الرقمي بكامل مستوياتها وتأكيد سموه أهمية تحصين مجتمعاتنا من الأفكار الدخيلة والهدامة التي تؤثر سلباً في التنشئة الاجتماعية لأبنائنا وبناتنا، هذه القيم التي تعزز رؤية الشارقة ورسالتها في الحفاظ على المجتمع وعلى استقرار الأسرة.

وهنأت رئيسة المجلس، إمارة الشارقة بمناسبة إصدار صاحب السمو حاكم الشارقة القانون رقم "5" لسنة 2018 بشأن الضمان الاجتماعي في إمارة الشارقة الذي يستفيد منه عدد يتجاوز "13" ألف موظف يعملون في الدوائر المركزية واللامركزية في حكومة الشارقة، مشيرة إلى أنه وبصدور هذا القانون تكتمل المنظومة التي تجسد رؤية سموه في دعم الاستقرار الوظيفي والمجتمعي ورفع الانتاجية وتحقيق التميز في العمل.

وأشارت إلى أنه ورد للمجلس بتاريخ 7 فبراير 2018 كتاباً من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بإحالة مشروع قانون لسنة 2018 في شأن الوقف في إمارة الشارقة وفق أحكام المادة "71"من اللائحة الداخلية وقد أحال المجلس مشروع القانون في جلسته العاشرة المنعقدة بتاريخ 8 فبراير الماضي إلى لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة لدراسة ونظر المشروع ورفع تقريرها للمجلس وقد عقدت اللجنة اجتماعاً لهذا الغرض.

وقالت خولة الملا: إن جلسة اليوم خصصت لمناقشة مشروع قانون الوقف في إمارة الشارقة في ظل الرعاية الكبيرة التي يوليها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والمتابعة المستمرة لسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، ودعمهما الكبير لدائرة الأوقاف في الإمارة وذلك لتنمية واستثمار والمحافظة على الوقف فيها.

من جهته أشاد طالب إبراهيم المري بجهود المجلس الاستشاري وحرصه على الاهتمام بالدائرة وإيلائه العناية الدائمة بالوقف، معرباً عن اعتزاز الدائرة بالدعم الكبير الذي يوليه صاحب السمو حاكم الشارقة للدائرة للقيام بدورها ورعاية سموه للوقف والواقفين.

وناقش المجلس مشروع قانون الوقف حيث تلا أحمد الجراح عضو المجلس تقرير لجنة المرافق العامة بشأن مشروع قانون الوقف، موضحاً مواقع التعديل التي أدخلتها اللجنة كونها الجهة المعنية بدراسة مشروع القانون والتعديل الذي أوردته لجنة الشؤون التشريعية بالمجلس حول جوانب مشروع القانون.

وتداخل أعضاء وعضوات في عرض أراءهم على مواد مشروع القانون والذي يتكون من "61" مادة وقدم ممثلو الحكومة الشروح الوافية حول مشروع القانون سواء من الناحية الشرعية والإدارية والقانونية ومختلف جوانب العمل بموجب هذا القانون وانعكاسه لتنمية الوقف في إمارة الشارقة وتشجيع المحسنين على الوقف.

وصادق المجلس بعد نقاش حرص من خلاله تنمية الوقف في إمارة الشارقة على مشروع قانون الوقف بعد إدخال عدد من التعديلات.