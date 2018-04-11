بلدية الحمرية تنهي استعداداتها لافتتاح أيام الشارقة التراثية

الشارقة 24:

مواكبةً لأيام الشارقة التراثية بدورتها الحالية والتي تقام تحت شعار "بالتراث نسمو"، كشفت بلدية الحمرية عن استعداداتها لافتتاح مهرجان أيام الشارقة التراثية بالحمرية بقرية التراث الجديدة المطلة على خور الحمرية، حيث أكدت البلدية انتهاء استعداداتها وجاهزيتها لانطلاق فعاليات التراث.

ومن المقرر أن يتم افتتاح أيام الشارقة التراثية في الحمرية في الـ 19 من أبريل الجاري وتتواصل حتى الـ 28 بزخم كبير من الفعاليات واستعراض التراث المحلي والعروض المختلفة التي تشكل واحدة من أهم الفعاليات التي يترقبها الأهالي.

وأشار مبارك راشد الشامسي مدير بلدية الحمرية إلى اكتمال الجهود لإطلاق مهرجان أيام الشارقة التراثية في الحمرية وأثنى على اللجنة العليا لأيام الشارقة التراثية برئاسة عبد العزيز المسلم رئيس معهد الشارقة للتراث، فضلاً عن جهود فرق العمل على مثابرتهم وإصرارهم على إنجاز مهامهم بالشكل المطلوب.

وأكد الشامسي، أن القرية التراثية بتصميمها الجديد ورحابتها وما بها من خدمات ومباني تعكس حياة الماضي بجميع تفاصيله ستؤصل لمختلف البيئات الإماراتية من حيث موقع البيئة البحرية التي هي جزء لا يتجزأ من البيئات المشاركة في الأيام بجانب البيئة البرية وبيان التنوع التي تموج به الحمرية من تراث تليد علاوة على تخصيص العديد من الأركان لإبراز الهوية التراثية الإماراتية والفعاليات المتنوعة بجانب الألعاب الشعبية ومشاركة الجهات العاملة في الحمرية.