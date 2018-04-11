41 أكاديمياً وباحثاً في مؤتمر "5% ضمن نطاق التردد"

الشارقة 24:

شارفت استعدادات مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية على الانتهاء قبيل انطلاق مؤتمر "5% ضمن نطاق التردد" الذي تنظمه المدينة برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة يومي 17 و18 أبريل 2018، في منتجع راديسون بلو الشارقة، بمشاركة 41 باحثاً وأكاديمياً من بينهم مجموعة من الأشخاص الصم المتميزون الذين سيتحدثون عن تجاربهم الحياتية والعلمية الناجحة.

وتركز محاور المؤتمر على تعليم الأشخاص الصم وضعاف السمع وثنائية اللغة، والجوانب الصحية للأشخاص الصم وضعاف السمع ومجالات العمل في حين تركز ورش العمل على إعداد المعلمين بالإضافة إلى تحديات الصورة النمطية واستراتيجيات التأهيل السمعي ولغة الإشارة.

وأكد أحمد هاشم اختصاصي النطق واللغة في روضة الأمل للصم، أهمية المؤتمر في مناقشة أهم القضايا المتعلقة بالأشخاص الصم وكيفية دمجهم في المجتمع وفق أفضل الممارسات العالمية وحول مساعدة الطفل الأصم على اكتساب اللغة، مضيفاً أن الأطفال مهيؤون بشكل طبيعي ومن خلال تركيبتهم البيولوجية لاستكشاف وفهم العالم المحيط بهم، ويمكن للكبار أن يسهلوا هذه المهمة من خلال تزويد الأطفال بالطرق التي تمكنهم من النظر إلى أنشطة الحياة اليومية نظرة واعية تسمح لهم بفهمها وتجنب أي انحراف عنها.

وأضاف هاشم، أن أنشطة الحياة اليومية وخاصة في الفترات الأولى من عمر الطفل تقع في نطاق أنشطة الحياة اليومية مثل "الطعام، النظافة الشخصية"، وهذه التمارين المتكررة واليومية تقدم السياق الواضح الذي يتم على أساسه تطوير المهارات الاجتماعية والشخصية ومهارات التواصل.