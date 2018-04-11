"أطفال الشارقة" تُرسخ الثقافة السياحية في "دليل3"

الشارقة 24:

نظمت أطفال الشارقة، التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، البرنامج الثقافي السياحي "دليل3"، بالتعاون مع هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق"، في الفترة من 1 إلى 5 إبريل الجاري، ويأتي البرنامج الذي يُقام للسنة الثالثة على التوالي بهدف ترسيخ ثقافة السياحة الداخلية لدى الطفل وربطه بالأماكن الأثرية والتاريخية والتراثية في إمارة الشارقة.

انطلق البرنامج في يومه الأول باصطحاب الأطفال الذين سبق لهم المشاركة في برنامج دليل1ودليل2 وغيرهم من الأطفال من مدينة الشارقة والمنطقتين الوسطى والشرقية، إلى العديد من الزيارات الميدانية والجولات السياحية والاستكشافية لتعريفهم بأبرز المعالم التاريخية والتراثية في إمارة الشارقة، فقد كانت زيارتهم الأولى لقناة القصباء، وهي الوجهة المائية الفريدة التي تحتل موقعاً مركزياً في الإمارة، حيث تعرف الأطفال خلالها على المرافق التابعة لها منها: المكتبة، كما تم اصطحابهم في جولة بحرية بالعبرة، أما وجهتهم الثانية فكانت لجزيرة النور التي تُعد أحدث مقاصد الترفيه في إمارة الشارقة، منها تعرفوا على بيت الفراشات والمراحل التي تمر بها حياة الفراشة وأنواعها، ثم اطلعوا على أركان الجزيرة كركن الآداب، وحديقة الصبار وجسر الجزيرة، وواجهة المجاز المائية.

في حين قضى الأطفال في زيارتهم الثالثة لمركز مليحة للآثار وقتاً ممتعاً مليئاً بالمرح والترفيه والاستكشاف والمغامرة، حيث قاموا بجولة مميزة في أروقة "المركز" الذي يُعد نموذجاً يجمع بين التاريخ والطبيعة والثقافة، وكذلك المتحف للتعرف على أسرار الثقافة البدوية القديمة التي كان يعيش فيها سكان المنطقة في تلك الفترة الزمنية التاريخية العريقة والممتدة لآلاف السنوات في المنطقة والتي شهدت تحولات بيئية ومعيشية متنوعة منذ العصر الحجري ثم البرونزي، وصولاً للعصر الحديدي وحتى فترة ما قبل الإسلام، وكذلك تاريخ المنطقة الأثرية الخارجية التابعة للمركز.

أما وجهتم الرابعة فقد كانت لجزيرة العلم، وقلب الشارقة، فقد اطلعوا خلالها على مركز استكشاف قلب الشارقة، ومدرسة الإصلاح ومتحف الشارقة للتراث، وحصن الشارقة، وكذلك سوق العرصة، والشناصية، ومؤسسة الشارقة للفنون.

واختتم البرنامج بجولة ممتعة في ربوع إمارة الشارقة وذلك عبر الحافلة السياحية، ثم تم تكريم الأطفال المشاركين في البرنامج وتوزيع هدايا لهم والتقاط الصور التذكارية مع شخصية يربوع وذلك في مقر ملتقى القصباء.

من جانبها، قالت الأستاذة عائشة علي الكعبي مدير أطفال الشارقة بالوكالة: "يعد برنامج دليل هذا العام ثمرة تعاون بين أطفال الشارقة وهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق"، نسعى من خلاله إلى اكتشاف المواهب الواعدة في مجال الإرشاد وتدريبهم على أساسيات الإرشاد السياحي ومهارات العرض والتقديم والتواصل مع الآخرين، فضلاً عن إتاحة الفرصة لهم لتقديم الصورة المثالية عن وطنهم وتمثيل بلدهم خير تمثيل للقادمين إليها من الزوار بمختلف الأعمار والجنسيات".

وأضافت الكعبي: "نهدف أيضاً من خلاله إلى تعريف الأطفال بالأماكن السياحية والتاريخية في الدولة، وتعليمهم بفن الإرشاد السياحي، ودور المرشد وأهميته في تقديم الصورة الإيجابية عن الوطن، وغرس حب الوطن والانتماء في نفوسهم، إضافة تعليمهم بكيفية الاهتمام بالزوار والتحدث معهم وتقديم الشرح المناسب لهم بأساليب مبتكرة ولبقة، وكذلك فنون الرد والإجابة على أسئلتهم".

وقال: الأستاذ أحمد عبيد القصير المدير التنفيذي للعمليات في هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق": "يشكل تعاون شروق مع واحدة من المؤسسات المعنية في تنشئة الأجيال الجديدة في الشارقة، واحداً من المبادرات والخطوات المهمة التي تدعم رؤيتها في تعزيز مكانة الإمارة على المستوى السياحي، فما تقوم به أطفال الشارقة في برنامج "دليل3"، يخدم تطلعات الهيئة، ويعزز من مفاهيم الثقافة السياحية في المجتمع المحلي، إذ لا تعد المناطق التي زارها الأطفال مناطق ترفيهية أو أثرية وحسب، وإنما هي مناطق ثقافية وتعلمية، وسيكون كل طفل من زوارها سفيراً للمكان ودليلاً يجذب الزوار إليه، الأمر الذي يخدم أهداف شروق ويدعم رؤيتها".