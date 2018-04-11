"موارد الشارقة" تنظم ندوة حول استشراف المستقبل بكلباء

الشارقة 24:

نظمت دائرة الموارد البشرية بالشارقة في مدينة كلباء ندوة حوارية تحت عنوان "استشراف المستقبل وصناعته"، استهدفت مدراء أفرع الجهات والمؤسسات الحكومية بكلباء، وذلك بمقر "مركز الحفية لصون البيئة الجبلية" بكلباء، التابع لهيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة.

حضر الندوة سعادة الدكتور طارق سلطان بن خادم عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية، وسعادة جاسم حسين بوصيم مدير الديوان الأميري بمدينة كلباء، وسعادة محمد عبد الله الزعابي رئيس المجلس البلدي بكلباء، وعبد الله إبراهيم الزعابي مدير إدارة شؤون الأفرع، ومدراء أفرع الجهات الحكومية بمدينة كلباء، وكبار المسؤولين والموظفين.

بدأت الندوة بجولة تعريفية في مركز الحفية لصون البيئة الجبلية الذي يعد أحد المشاريع الرائدة التي تتبناها إمارة الشارقة لتعزيز مكانتها كبيئة رائدة في الحفاظ على التنوع البيئي والحيوي وصون الطبيعة والبيئة الجبلية والحفاظ على حيواناتها المهددة بالانقراض.

تعرف الحضور على تاريخ البيئة الجبلية على سفح جبال الحجر المحاذية لكلباء، والتنوع الحيوي الغني الذي تميزت به المنطقة، واستمعتوا بمشاهدة المناظر الطبيعية المسيجة، والحياة النباتية الجبلية، والبيئات الداخلية للحيوانات الليلية، وتعرفوا على 30 نوعاً مختلفاً من الحيوانات الجبلية، والحيوانات المهددة بالانقراض.

بعدها، انتقل الحضور لبدء ندوة استشراف المستقبل وصناعته، التي قدمها الدكتور سعد الدين الشتيوي، وشرح من خلالها مصطلحات متعمقة في علوم الاستشراف والتي تهدف إلى رفد جهود حكومة الشارقة لتطوير نماذج مبتكرة للخدمات المستقبلية وتطوير خطط استراتيجية مرنة قابلة للتعديل حسب المتغيرات، والتعامل مع مختلف التوجهات المستقبلية والتحديات لإحداث نقلة نوعية في العمل الحكومي والتجديد المستمر بما يتلاءم وتطلعات دائرة الموارد البشرية المستقبلية.

وتناول في حديثه العديد من الأسئلة حول التفكير في المستقبل الذي يشغل كل واحد منا رغم اقترانه عند الجميع بالغيبيات، موضحاً السبيل في الوصول إلى حل لتلك الأسئلة العالقة من خلال استشراف المستقبل الذي يمثل توجهاً جديداً لاح في أفق الحضارة الإنسانية، وبات حاجة لا غنى عنها في ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم.

ركزت الندوة على مفهوم الابتكار والاستشراف الحكومي وكيف يمكن تطبيقه على مستوى المؤسسة، وعلى كيفية رسم الجهة الحكومية للسيناريوهات المستقبلية، وبناء قدرات الجهة بحيث تكون أكثر مرونة وأكثر رشاقة في التعامل مع المتغيرات التي تواجهها.

وأكد سعادة الدكتور طارق بن خادم في كلمته على أهمية تنظيم هذه الندوة التي تتيح المجال بالتفكير بمنظور استراتيجي لرسم آفاق العمل في الجهات الحكومية، وإعداد استراتيجيات ومبادرات للمرحلة القادمة باعتبار أن دائرة الموارد البشرية عنصر فعال في حكومة الشارقة ويهتم بالعنصر البشري الذي نوليه كل الأهمية والأولوية.

وقال: "إن دولة الإمارات تحرص على استشراف المستقبل بهدف ترجمة رؤية القيادة الحكيمة وطموحاتها في ضمان استمرارية تحقيق الازدهار والتقدم للدولة والرفاهية للأجيال القادم، وفي جعل الإمارات مركزاً دولياً للمعرفة والتحول الإيجابي في العالم".

وأضاف سعادته أن الدائرة تتطلع إلى تطوير العنصر البشري بأفكار المشاركين وإبداعاتهم لوضع خطط متعددة لاستشراف المستقبل، ومواجهة التحديات وفق أفضل الممارسات لرسم آفاق جديدة لإسعاد الموظفين والباحثين عن عمل.

وتطرق سعادته إلى مدى توافر بعض الوظائف مستقبلاً بسبب النمو الهائل والخريجين الجدد، وأن الموظف بعد سن التقاعد لابد أن تكفل له حياة كريمة له ولعائلته لجعله سعيداً، وهذا ما توجه به قيادتنا الرشيدة حرصاً على صنع مستقبل بحكمة أكبر.

وأكد أن الهدف الرئيس هو الارتقاء بالموظفين إلى مستوى القيادية، وذلك من أجل تحقيق الارتقاء في العمل الحكومي بإمارة الشارقة، والوصول إلى التميز.

وفي نهاية الندوة، تحدث المشاركون عن مدى استفادتهم من خلال التعرف على كيفية قيادة الابتكار والاستفادة من الاتجاهات المستقبلية للتطورات العلمية والتكنولوجية كمدخل للإبداع والابتكار، لتنفيذ العمليات بطريقة أكثر فعالية، وتقديم خدمات مبتكرة تمثل قيمة مضافة للباحثين، والتعرف على مفهوم الثورة الصناعية الرابعة وبيان دور دائرة الموارد البشرية في استشراف مستقبل العمل.